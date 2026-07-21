Minerd y ADP acuerdan cronograma para concluir la Evaluación de Desempeño Docente

El Ministerio de Educación (Minerd) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) acordaron este martes los procedimientos y el cronograma que marcarán la fase final de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), incluido el calendario para la publicación de los resultados, el proceso de revisión de calificaciones y el pago de incentivos económicos.

La información fue dada a conocer por el Minerd a través de una nota de prensa, en la que explicó que durante una reunión de trabajo ambas partes aprobaron el Protocolo para el Reporte de Resultados, el Procedimiento de Revisión y la Asignación de Incentivos.

Durante el encuentro, las autoridades educativas informaron al gremio magisterial que las calificaciones obtenidas por los docentes participantes estarán disponibles a partir del próximo lunes, con lo que se iniciará la etapa de consulta individual de los resultados.

Asimismo, el ministerio y la ADP validaron el procedimiento que regirá la publicación de las calificaciones, las solicitudes de revisión y apelación, así como los procesos administrativos relacionados con el pago de los incentivos contemplados en la normativa vigente.

Calidad educativa Según el ministerio, la Evaluación de Desempeño Docente es una herramienta orientada a valorar el ejercicio profesional de los maestros, identificar oportunidades de mejora, fortalecer la formación continua y reconocer el mérito mediante un sistema de incentivos vinculado al desempeño.La institución sostuvo que los acuerdos alcanzados con la ADP permitirán concluir de manera ordenada uno de los procesos considerados estratégicos para el fortalecimiento de la calidad del sistema educativo y el desarrollo profesional del magisterio nacional.

Plazo para solicitar revisión

Como parte de los acuerdos, se recordó que los docentes dispondrán de un plazo de 15 días, contados a partir de la publicación oficial de sus calificaciones, para presentar solicitudes de revisión si consideran que existe alguna inconformidad con los resultados.

Este procedimiento está establecido en la Orden Departamental 0018-2025 y en el Protocolo para el Reporte de Resultados, el Procedimiento de Revisión y la Asignación de Incentivos, con el propósito de garantizar la transparencia y el debido proceso.

Pago de incentivos y retroactivos

El Minerd aseguró a la ADP que dispone de la apropiación presupuestaria necesaria para cumplir con los compromisos derivados de la evaluación.

Indicó que, una vez concluya la etapa de revisión y apelación de las calificaciones, iniciará los trámites administrativos para el pago de los incentivos correspondientes, dando prioridad al desembolso de los retroactivos.