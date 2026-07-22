El Mescyt retira becas a grupo de estudiantes de la UASD y explica las razones

Estudiantes caminan en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Ante la denuncia de que cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) perdieron sus becas nacionales otorgadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), la institución confirmó que retiró la ayuda a varios universitarios que no cumplían con los requisitos establecidos para mantener la subvención.

Uno de los afectados reveló a reporteros de Diario Libre que perdió el estipendio de 5 mil pesos que recibía mensualmente por el ente educativo, luego de que se realizara un proceso de actualización de expedientes.

A través de un comunicado de prensa, el Mescyt informó este miércoles que la medida forma parte de una reorganización dirigida a fortalecer los controles, garantizar la transparencia y asegurar el uso correcto de los recursos públicos destinados a la educación superior.

Así lo destacó su titular, el ministro Rafael Santos Badía, quien afirmó que la revisión permitió identificar casos de estudiantes que inscribían asignaturas y posteriormente las retiraban, mantenían un índice inferior al requerido, presentaban cargas académicas por debajo del mínimo o acumulaban el estipendio sin poder demostrar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

El joven estudiante de enfermería explicó que todos los becarios fueron convocados por el organismo los días 24, 25 y 26 de junio para actualizar su documentación, bajo la advertencia de que, si no asistían, perderían automáticamente sus becas.

"Nos trasladamos allá de diferentes provincias. Se nos explicó que no temiéramos, que solo se trataba de una actualización de becas, de expedientes, y que todo iba a estar bien", expresó.

No obstante, reveló que el pasado viernes recibieron la notificación en la que se les informaba de la cancelación de sus becas, alegando incumplimientos relacionados con el índice académico mínimo requerido, la cantidad de créditos exigidos y la falta de entrega del carnet académico.

Explicó que entre los perjudicados por la decisión del Mescyt se encuentran jóvenes de distintas provincias del país, pertenecientes a diversas carreras de la UASD.

Los estudiantes afectados obtuvieron sus becas en las convocatorias de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Incumplimiento de los becarios

Según informaciones del Mescyt, el programa de becas nacionales estaba integrado por 2,557 estudiantes, pero solo 1,499 cumplían con los requisitos académicos y administrativos establecidos, por lo que continuaron recibiendo el estipendio sin interrupciones.

La institución confirmó que convocaron a 1,058 estudiantes restantes para revisar y actualizar sus expedientes, de los cuales solo asistieron 886 a la jornada presencial.

La entidad indicó que, tras el proceso de evaluación, apenas 461 estudiantes lograron demostrar que cumplían con las condiciones requeridas para conservar la beca.

"Los otros 425 estudiantes que participaron en la jornada no pudieron demostrar el cumplimiento de uno o varios de los requisitos del programa, mientras que 181 de los convocados no se presentaron al proceso de validación", precisó.

El Mescyt reiteró que entre las condiciones exigidas para mantener la beca se encuentran conservar un índice académico mínimo de 80 puntos o 3.0, permanecer como estudiante activo, inscribir al menos cuatro asignaturas y cursar una carga no menor de 12 créditos por período.

Además subrayó que es importante presentar oportunamente el récord de calificaciones y mantener actualizada la documentación académica.

El ministro Santos Badía afirmó que durante años muchas personas ha recibido recursos públicos sin que existieran mecanismos adecuados para comprobar si realmente cumplía con los requisitos

"Esa etapa tiene que terminar. El dinero destinado a las becas debe respaldar a estudiantes activos, responsables y comprometidos con su formación", apuntó.

Asumirán pago

A pesar de identificar a cientos de estudiantes que no cumplían con los requisitos establecidos, Santos Badía señaló que el Mescyt asumirá el pago correspondiente a los beneficiarios incluidos en el programa.

No obstante, advirtió que la decisión no significa que las irregularidades serán ignoradas ni que el Estado renunciará a recuperar los fondos públicos que se determine fueron cobrados de manera improcedente.

Explicó que, una vez concluida la verificación administrativa de los montos y períodos correspondientes, los estudiantes que se compruebe que recibieron estipendios sin cumplir con los requisitos, deberán devolver los recursos cobrados durante el tiempo en que no reunían las condiciones del programa, conforme a los procedimientos legales y administrativos aplicables.

"Vamos a cumplir con el pago, pero quienes hayan recibido dinero sin cumplir con los requisitos tendrán que asumir las consecuencias. Los fondos de las becas pertenecen al pueblo dominicano y deben utilizarse con responsabilidad, transparencia y sentido de justicia", expresó Santos Badía.

El Mescyt informó que dará a conocer públicamente los resultados generales del proceso, los montos involucrados y las medidas adoptadas.

Asimismo, indicó que aquellos estudiantes que consideren que hubo un error, que faltó algún documento o que su situación académica no fue correctamente valorada, pueden solicitar una nueva revisión individual ante la Dirección Nacional de Becas, a través del correo habilitado para esos fines.

"Si durante esa evaluación el estudiante demuestra que cumple con los requisitos establecidos, la beca podrá ser restablecida sin necesidad de participar en una nueva convocatoria", subrayó el ministro.

No obstante, detalló que no se efectuarán pagos retroactivos correspondientes a los meses en los que el estudiante no cumplió o no pudo acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas para conservar el beneficio.

Nuevas becas para la UASD El Mescyt informó que tiene previsto otorgar en agosto de 2026 unas 1,500 nuevas becas a estudiantes de la UASD, con lo que la cantidad total de beneficiarios aumentará aproximadamente a 3,000. La institución explicó que la incorporación de nuevos estudiantes se realizará bajo criterios claros de mérito, permanencia académica, equidad y transparencia, acompañados de mecanismos permanentes de supervisión. En ese sentido, reiteró que la reorganización no busca reducir las oportunidades educativas, sino proteger el programa, ampliar su alcance y garantizar que los recursos destinados a becas lleguen a los estudiantes que cumplen con las condiciones establecidas.