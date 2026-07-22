El regreso a clases llega con aumento en mensualidades y transporte escolar

El gasto de volver a las aulas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El regreso a clases para el año escolar próximo llega con aumentos en algunos de los principales gastos que asumen las familias, desde el pago de las mensualidades y las inscripciones en colegios privados hasta el transporte escolar y la compra de útiles.

En los colegios privados, el incremento en las mensualidades representa uno de los principales gastos para las familias. En los casos consultados, los aumentos van desde 500 hasta 8,000 pesos.

Padres que anteriormente pagaban 25,000 pesos ahora deben pagar 33,000 pesos mensuales, mientras que otros pasaron de pagar 14,000 a 16,000 pesos, en colegios del Distrito Nacional.

Estos aumentos corresponden únicamente al pago de la mensualidad.

En algunos colegios y escuelas que no cobran una inscripción separada, el incremento se refleja directamente en la tarifa fija. En los centros que sí cobran este concepto, los padres consultados reportaron aumentos de entre 500 y 1,000 pesos.

Los colegios semiprivados, que reciben un subsidio del Ministerio de Educación y solicitan un aporte a las familias, tampoco escapan a los aumentos.

En algunos casos, el aporte pasó de 1,000 a 1,500 pesos, lo que representa un incremento de 500 pesos para los padres.

El transporte escolar, otro de los mayores gastos

Fuera del pago de la mensualidad y la inscripción, uno de los gastos que más preocupa a las familias es el transporte escolar.

Padres que antes pagaban 3,500 pesos ahora deben pagar 4,200 pesos por este servicio, un aumento de 700 pesos mensuales.

Esto ocurre mientras el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) busca negociar con los colegios privados la incorporación del sistema TRAE, como parte de una estrategia para retirar cientos de vehículos de las calles durante las horas pico de la mañana.

Sin embargo, para las familias que actualmente utilizan el transporte escolar privado, este continúa siendo uno de los principales gastos adicionales que deben asumir durante el año.

La lista de gastos no termina con la mensualidad, la inscripción y el transporte.

Los padres también señalan un aumento en la cantidad de útiles escolares exigidos por algunos centros educativos. La compra de libros, cuadernos, uniformes, mochilas y otros materiales representa otro gasto importante para las familias antes del inicio del año escolar.

Inflación en el sector educativo

El sector educativo público está convocado a las aulas el próximo 24 de agosto. En el caso de los colegios privados, la fecha de convocatoria varía de acuerdo con cada centro educativo.

Este inicio del año escolar se ve marcado por el aumento de los precios en la dinámica educativa.

Entre junio de 2025 y junio de 2026, la inflación en este sector se ubicó en 6.63 %, superior al 5.46 % registrado entre junio de 2024 y junio de 2025. Esto representa un incremento de 1.17 puntos porcentuales, de acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

De los últimos seis años, el período de junio de 2022 e igual mes de 2023 registró la inflación más elevada en la actividad educativa, con un 7.92 %.