Nuevas aulas para reducir el déficit de cupos escolares en 80 % al cierre de 2026

Con las casi 2,000 aulas que la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación (Minerd) prevé incorporar durante 2026 busca reducir el déficit nacional de cupos escolares de 87,219 a 17,639 estudiantes al cierre del año, una disminución del 79.8 % con respecto al faltante registrado hasta junio.

A ese mes, el sistema registró un déficit de 87,219 cupos. De acuerdo con las proyecciones de la DIE, la incorporación de 1,988 nuevas aulas permitirá habilitar espacio para 69,580 estudiantes, calculados con la capacidad máxima de 35 por salón, conforme a lo establecido en la Ordenanza 02-2019.

La cifra de 87,219 cupos corresponde a la suma de los déficits registrados en los centros educativos, sin redondear los valores individuales. Aunque en el archivo original del Ministerio de Educación también aparece una cifra redondeada, se utiliza 87,219 como el déficit nacional por ser el resultado más preciso.

Al corte de junio del año en curso, ya se habían entregado o estaban en ejecución 1,034 aulas, suficientes para generar 36,190 nuevos cupos para el año escolar 2026-2027, equivalentes al 41.5 % del déficit actual.

Las 954 aulas están proyectadas para ser incorporadas en agosto-diciembre 2026, completando así la meta prevista para este año.

Con esas entregas, el déficit se reduciría a 17,639 estudiantes, lo que representa apenas el 20.2 % del faltante inicial.

La proyección para este año también supera las incorporaciones registradas en 2025, cuando el sistema sumó 1,878 aulas, de las cuales 1,480 correspondieron a obras entregadas y 398 fueron aulas móviles. Entre ambos años, el país habrá incorporado 3,866 nuevas aulas.

Mayor demanda

De las aulas previstas para el 2026, 1,579 cuentan con ubicación territorial identificada y estarán distribuidas en 26 provincias y el Distrito Nacional con excepción de Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, San José de Ocoa y Pedernales, aunque el mayor volumen se concentrará en el Gran Santo Domingo, donde se incorporarán 453 aulas.

Los municipios que recibirán mayor cantidad de nuevos salones y prioridad de entrega son Santo Domingo Este, con 152; Santo Domingo Oeste, con 108; Los Alcarrizos, con 96; San Pedro de Macorís, 84; Santiago, 75; y Azua, 52, entre otros.