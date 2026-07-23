Sistema educativo público iniciará el año escolar el 24 de agosto

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que el inicio del Año Escolar 2026-2027 en el sistema educativo público está previsto para el próximo 24 de agosto.

Respecto a los colegios privados, el inicio de clases presenta variaciones que van hasta el 5 de septiembre.

La institución indicó que avanza en los preparativos para recibir a más de dos millones de estudiantes del sistema educativo, con énfasis en la adecuación de la infraestructura escolar, la garantía de cupos y el fortalecimiento de las condiciones necesarias para recibir a más de dos millones de alumnos del sistema educativo preuniversitario.

Planificación

Los avances fueron presentados durante una reunión de la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027, encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, junto a los responsables de las distintas áreas involucradas en la organización del próximo período lectivo.

Durante el encuentro, las dependencias técnicas expusieron el progreso alcanzado en materia de infraestructura escolar, gestión de cupos, adquisición y distribución de mobiliario y equipamiento para los centros educativos, así como en los programas de bienestar estudiantil.

El Minerd indicó que las labores de preparación continuarán con el objetivo de garantizar un inicio del año escolar en condiciones adecuadas para los estudiantes del sistema educativo preuniversitario.

Como parte de esa planificación, señaló que el ministro Luis Miguel De Camps emitió el pasado 2 de marzo de 2026 la Orden Departamental 04-2026, mediante la cual dispuso la activación anticipada de la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027.