A un mes del regreso a clases, la ADP denuncia déficit de aulas y docentes

A menos de un mes del inicio oficial del año escolar 2026-2027, programado por el Ministerio de Educación (Minerd) para el lunes 24 de agosto, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) advirtió que el sistema educativo dominicano enfrenta un déficit de 28 mil aulas, más de tres mil docentes y 600 centros educativos con problemas de infraestructura.

La situación, según el dirigente magisterial Sixto Gabín, amenaza el normal desarrollo de la docencia.

Gabín, dirigente nacional de la ADP y coordinador del Espacio Magisterial Narciso González, afirmó que el Minerd no ha aprovechado el receso escolar para corregir las principales debilidades con las que concluyó el año lectivo 2025-2026.

"Históricamente espera a que inicie un año escolar con las mismas problemáticas con que terminó el año escolar anterior", expresó.

El dirigente sostuvo que el país mantiene un déficit estimado de 28 mil aulas, lo que impediría que más de 200 mil estudiantes encuentren cupo para recibir docencia al inicio del nuevo período escolar.

Asimismo, aseguró que más de 600 centros educativos permanecen en condiciones de deterioro y no fueron intervenidos durante las vacaciones escolares.

Faltan docentes

Gabín también denunció que el sistema educativo registra una falta superior a 3 mil docentes, además de conserjes, guardianes, serenos y otro personal de apoyo indispensable para el funcionamiento de los planteles, especialmente en la Jornada Escolar Extendida.

Agregó que todavía existen maestros que aprobaron los concursos de oposición realizados en 2023 y 2024 y permanecen a la espera de ser nombrados por el Ministerio de Educación.

En cuanto a los recursos pedagógicos, afirmó que los libros de texto para el año escolar 2026-2027 aún no han llegado a numerosos centros educativos y señaló que alrededor del 70 % de las escuelas carece de laboratorios de ciencias, lo que limita el proceso de enseñanza y aprendizaje.

También cuestionó el alcance del operativo de distribución de útiles escolares desarrollado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), al considerar que la cantidad de uniformes y materiales entregados resulta insuficiente para cubrir la demanda de las familias.

El dirigente añadió que la Jornada Escolar Extendida iniciará con déficit de monitores de artes, educación física y personal de apoyo, lo que, a su juicio, afecta la formación integral de los estudiantes.

Gabín también criticó el proceso de evaluación del desempeño docente, al considerar que aún permanecen pendientes la aplicación de incentivos y la ejecución de la etapa complementaria que permita identificar fortalezas y debilidades del personal docente para mejorar la calidad educativa.

Ante ese panorama, exhortó al Ministerio de Educación a transparentar la situación del sistema educativo y adoptar medidas urgentes antes del lunes 24 de agosto, fecha fijada oficialmente por el Minerd para el inicio del año escolar 2026-2027, con el propósito de evitar dificultades en el regreso de millones de estudiantes a las aulas.