Ministerio de Educación distribuye materiales educativos para el año escolar 2026-2027

Preparación de materiales educativos de cara al inicio del próximo año escolar 2026-2027 ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este domingo que sigue el plan de preparación para el inicio del año escolar 2026-2027, mediante la distribución de materiales educativos, la entrega de utilería escolar y la habilitación de nuevas aulas, con el objetivo de garantizar que estudiantes y docentes encuentren las condiciones necesarias desde el primer día de docencia.

Como parte de estos preparativos, el Ministerio de Educación ha distribuido 3,071,764 libros de texto y 4,532,609 cuadernos de trabajo, mientras que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ha entregado 678,925 kits de utilería escolar y la Dirección de Infraestructura Escolar desarrolla un programa que contempla la entrega de 1,500 nuevas aulas durante agosto y 2,500 adicionales antes de finalizar el año.

Del total de libros distribuidos, 127,746 corresponden al nivel Inicial, 2,273,714 al nivel Primario y 670,305 al nivel Secundario.

Asimismo, se han despachado 4,532,609 cuadernos de trabajo, de los cuales 1,838,524 corresponden al nivel Primario y 2,675,143 al nivel Secundario, como parte de los recursos pedagógicos que estarán disponibles para el desarrollo de la docencia.

La distribución continúa de manera escalonada desde los centros logísticos de Haina, Pedro Brand y Santiago hasta completar la entrega en todo el territorio nacional antes del inicio del calendario escolar.

Distribución de kits de utilería escolar

En paralelo, el Inabie ha distribuido 678,925 kits de utilería escolar, equivalentes al 38 % de la programación prevista para el año lectivo 2026-2027.

Los materiales han sido remitidos a 33 distritos educativos, que agrupan 1,574 centros escolares del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Barahona y Bahoruco.

Este año el Gobierno prevé beneficiar a 1,806,872 estudiantes de 6,577 centros educativos con la entrega gratuita de útiles y uniformes escolares, lo que representa un ahorro estimado de entre RD$3,864 y RD$5,433 por estudiante para las familias dominicanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/whatsapp-image-2026-07-26-at-44539-pm-2-3fb7fac6.jpeg kits de utilería escolar. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/whatsapp-image-2026-07-26-at-44539-pm-1-7454db41.jpeg Almacén de utilería escolar. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Nuevas aulas y espacios educativos

Como parte del plan de preparación del próximo año lectivo, la Dirección de Infraestructura Escolar proyecta entregar 1,500 aulas durante agosto y 2,500 adicionales antes de finalizar el año.

La institución reiteró que la demanda de cupos estará cubierta para el inicio de la docencia el próximo 24 de agosto y que, mientras concluyen nuevas edificaciones, continuará el programa de habilitación de espacios y contratación de locales en las zonas donde persiste una mayor demanda.