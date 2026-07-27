Ministro De Camps encabeza la apertura del V Campeonato Nacional de Debate

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante el V Campeonato Nacional de Debate ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó este lunes la apertura del V Campeonato Nacional de Debate, que reúne a 234 estudiantes de las 18 regionales educativas del país.

Durante el acto, De Camps destacó el debate escolar como una herramienta fundamental para formar ciudadanos capaces de pensar críticamente, dialogar con respeto y participar de manera responsable en la vida democrática.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/whatsapp-image-2026-07-27-at-185314-523d16f5.jpeg Estudiantes participan del debate. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Educación, el campeonato, coordinado por el Programa de Liderazgo Estudiantil de la República Dominicana (PLE-RD), se desarrolla durante esta semana en el Colegio Calasanz con la participación de 78 equipos y 125 jueces. La iniciativa se consolida como un espacio para fortalecer competencias esenciales como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la argumentación y el liderazgo.

Importancia del debate

Asimismo, el funcionario resaltó que el valor del debate trasciende la formación de buenos oradores, ya que prepara a los estudiantes para convivir con las diferencias y construir una ciudadanía más consciente y participativa.

"Aprender a debatir importa porque nos enseña a convivir con las diferencias. No hace que todos lleguemos a la misma conclusión, pero nos exige explicar cómo llegamos a la nuestra. La democracia no exige unanimidad. Exige ciudadanos capaces de disentir sin dejar de escucharse, defender sus convicciones sin negar la dignidad del otro y participar en los asuntos comunes con razones, no solamente con impulsos. Y eso, queridos estudiantes, también se aprende en la escuela", expresó el ministro.

En ese sentido, agregó que la misión de la escuela va más allá de la transmisión de conocimientos, pues también forma personas con capacidad para analizar, discernir y actuar con responsabilidad frente a los desafíos de la sociedad.

"La escuela debe enseñar conocimientos, pero también a discernir, formular preguntas, expresar desacuerdos con respeto y participar responsablemente en los asuntos comunes. El pensamiento crítico permite utilizar bien todo lo aprendido: comprender un problema antes de intentar resolverlo, reconocer información falsa, evaluar las consecuencias de una decisión y actuar con responsabilidad cuando no existen respuestas sencillas", manifestó.

Como parte de la ceremonia inaugural, el ministro participó en un ejercicio de debate junto a dos estudiantes, quienes defendieron posturas opuestas sobre una misma moción ante los asistentes. La demostración permitió evidenciar cómo esta práctica fortalece la capacidad de argumentar, escuchar activamente y responder con respeto a perspectivas diferentes.

De Camps también expresó su confianza en el impacto que tendrá esta experiencia en la formación de los participantes.

Participación estudiantil

"Confío en que de este campeonato saldrán excelentes oradores, pero también jóvenes más dispuestos a hacerse preguntas difíciles, a comprender antes de juzgar y a asumir la responsabilidad de sus palabras", afirmó.

Por su parte, el director del Programa de Liderazgo Estudiantil (PLE-RD), Gerand Ventura, destacó el crecimiento que ha experimentado el debate escolar en el sistema educativo público durante la gestión de Luis Miguel De Camps, así como el impacto que ha tenido en miles de estudiantes de todo el país.

"Pocas cosas transforman a un joven tanto como descubrir que su palabra tiene peso. Eso es, en el fondo, lo que hace el debate", expresó Ventura, al destacar que más de 3,000 estudiantes dominicanos participaron en los torneos regionales del presente ciclo escolar, de los cuales 234 alcanzaron la fase nacional.

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Asimismo, subrayó que el fortalecimiento del programa ha permitido que estudiantes dominicanos representen al país en competencias internacionales, poniendo de manifiesto el talento que existe en las aulas públicas cuando cuenta con oportunidades para desarrollarse.

En esta quinta edición, el Campeonato Nacional de Debate incorpora por primera vez el formato World Schools Debating Championship (WSDC), reconocido internacionalmente por fortalecer el trabajo en equipo, la estrategia argumentativa y la capacidad de refutar ideas con fundamentos. Con esta modalidad, el proceso formativo de los estudiantes se alinea con los estándares utilizados en competencias escolares de alcance mundial.