Tras cierre del Colegio Ingenium, el Minerd promete garantizar continuidad de sus estudiantes

El Colegio Ingenium, ubicado en Ciudad del Sol, Pantoja, cesó sus operaciones pese a que semanas antes familias habían iniciado el proceso de reinscripción para el año escolar 2026-2027. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) informó este martes que concluirá la próxima semana el proceso para incorporar a la gestión pública el Colegio Ingenium, en el distrito municipal Pantoja, con el fin de garantizar la continuidad educativa de sus 377 estudiantes, luego de que el centro privado cerrara de forma definitiva tras 14 años de servicio.

Una comisión integrada por representantes de la Dirección Regional 10 y del Distrito Educativo 15-01 se encuentra en la fase final del proceso de recepción del plantel, con el levantamiento del inventario y la formalización de los procedimientos administrativos necesarios para completar la transición.

El Minerd indicó que, una vez concluido ese proceso, convocará a los padres, madres y tutores para informar oficialmente los detalles de la incorporación del centro al sistema educativo público preuniversitario y las garantías para el inicio del próximo año escolar, previsto para el 24 de agosto.

Garantías para estudiantes

La institución precisó que los procedimientos administrativos quedarán concluidos entre esta semana y la próxima, mientras avanza en la organización del personal docente, considerada la etapa más compleja del proceso de transición.

Asimismo, garantizó que los 377 estudiantes actualmente matriculados podrán permanecer en el plantel una vez se formalice el traspaso a la gestión pública, siempre que sus padres así lo decidan. También informó que podrán incorporarse nuevos alumnos, de acuerdo con la disponibilidad del centro.

Cierre del Colegio Ingenium

El Colegio Ingenium, ubicado en Ciudad del Sol, Pantoja, cesó sus operaciones pese a que semanas antes familias habían iniciado el proceso de reinscripción para el año escolar 2026-2027.

El 17 de junio del presente año, padres, estudiantes, docentes y colaboradores recibieron una circular informativa enviada vía WhatsApp, en la que se les comunicó el cierre definitivo del centro.

"Nos dirigimos a ustedes para informar el cierre oficial de las operaciones del Colegio Ingenium, como resultado de un proceso de evaluación y análisis que la familia fundadora ha venido realizando desde hace algunos años con el Ministerio de Educación", expresó el colegio en la comunicación.

La institución explicó que el cierre respondía a los importantes desafíos derivados de las constantes transformaciones y adversidades que habían impactado al sector educativo.

Además, indicó que decidió dar paso a que en esas instalaciones se desarrolle otra actividad en favor de la educación, apoyada por el Ministerio de Educación, al considerar que esa era la alternativa más responsable y beneficiosa para el aprovechamiento futuro de ese espacio dedicado a la formación de niños y jóvenes.

En el comunicado también se informó que sería el Ministerio de Educación el encargado de comunicar el proceso de inscripción de los estudiantes para el próximo año escolar.

Richard Figueroa, asistente administrativo del colegio, aseguró a Diario Libre que el Ministerio de Educación sostuvo una reunión con los padres en el plantel, aunque indicó que desconoce los acuerdos alcanzados, debido a que el centro era de gestión privada.

El Ministerio de Educación reiteró que la incorporación del plantel a la gestión pública busca proteger el derecho a la educación de los niños y adolescentes afectados por la decisión de los propietarios de cerrar el colegio y asegurar que su trayectoria escolar continúe sin interrupciones.