Minerd lanza programa de créditos para financiar estudios superiores en el país y el extranjero

Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior, el Ministerio de Educación (Minerd) y Fiduciaria Reservas lanzaron este martes la primera convocatoria del programa de crédito educativo Impulsa tu Futuro, que ofrecerá financiamiento a estudiantes meritorio del sistema público y egresados de Prepara para cursar programas de formación técnica superior, de grado y de posgrado, tanto en el país como en el extranjero.

El programa otorgará créditos educativos en condiciones financieras favorables para cursar estudios técnicos superiores, universitarios y de posgrado, tanto en República Dominicana como en el extranjero. Además de cubrir los costos académicos, podrá incluir apoyo para manutención, transporte y otros gastos asociados, dependiendo de la modalidad y de las necesidades justificadas por cada beneficiario.

La iniciativa contempla incentivos diferenciados según el nivel de formación, períodos de gracia durante el tiempo de estudios, amplios plazos de amortización y un período de transición tras la graduación para facilitar la inserción laboral antes del inicio del pago del financiamiento.

El estudiante puede comenzar a pagar tu crédito hasta seis meses después de finalizar tus estudios. El plazo, las cuotas y las demás condiciones de pago se establecerán en tu contrato de crédito y en las bases de la convocatoria.

Declaraciones oficiales

Durante el acto de lanzamiento, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, explicó que el programa no está dirigido únicamente a jóvenes que culminan el bachillerato, sino también a adultos que interrumpieron sus estudios y desean continuar su formación académica.

"Pensamos no solo en los jóvenes, sino también en los adultos que interrumpieron sus estudios, regresaron a la escuela, terminaron la secundaria y hoy desean seguir preparándose", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/2872026-minerd-lanza-programa-de-credito-educativo-junta-a-banreservas-fotos-estarlin-rosa7-b5ce2272.jpg El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/2872026-minerd-lanza-programa-de-credito-educativo-junta-a-banreservas-fotos-estarlin-rosa12-38780d96.jpg El presidente Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/whatsapp-image-2026-07-28-at-44358-pm-88cd9328.jpeg El presidente Luis Abinader (C), el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps y Biviana Riveiro VP Ejecutiva de Fiduciaria Reservas. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

De Camps sostuvo que la iniciativa forma parte de la estrategia del Ministerio de Educación para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

"Este compromiso forma parte de la hoja de ruta que hemos adoptado en el Ministerio de Educación: construir una educación sin excusas ni exclusiones, una educación que enseñe la verdad y una educación que abra puertas", expresó.

El presidente Luis Abinader señaló que el programa nace con una cantidad limitada de beneficiarios, pero con la meta de ampliar su cobertura en los próximos años.

"Este proyecto busca llegar a jóvenes que tengan el deseo de estudiar en el país o en el extranjero. También contempla licenciaturas, pero sobre todo posgrado en áreas especializadas para quienes quieran desarrollar al máximo su profesión", indicó.

El mandatario aseguró que el programa representa una oportunidad para que más dominicanos puedan acceder a estudios de especialización y cumplir sus metas académicas.

"Estoy seguro de que será una fuente de oportunidades para nuestros hijos, un lugar donde podrán buscar, cumplir y alcanzar sus sueños; el sueño de estudiar una maestría en la carrera o profesión que hayan elegido. Por eso hoy les presentamos esta herramienta", concluyó.

Como registrarse

La postulación se realiza 100 % en línea a través de la plataforma del programa. Solo debes registrarte, completar el formulario, cargar los documentos requeridos y dar seguimiento al proceso hasta la notificación de resultados.