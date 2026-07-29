Estudiantes de todo el país aprenden a desarrollar argumentos en el Campeonato Nacional de Debate

Mientras unos repasan apuntes a toda velocidad y otros ensayan en voz baja los argumentos que podrían cambiar el rumbo de una ronda, el silencio en los pasillos dura apenas unos segundos. Al abrirse la puerta de cada salón, tres estudiantes de un lado y tres del otro toman asiento.

En cuestión de minutos deberán defender una postura que, muchas veces, ni siquiera comparten.

Así transcurre el V Campeonato Nacional de Debate, reuniendo a más de 500 estudiantes de todas las regionales educativas del país. De ellos, 234 son debatientes que alcanzaron la fase nacional tras superar un proceso en el que participaron más de 3,000 estudiantes durante los torneos regionales del presente ciclo escolar.

Durante varios días, han puesto a prueba su capacidad para argumentar, escuchar, refutar y convencer frente a un panel de jueces.

En cada sala se vive una realidad distinta. Mientras un equipo defiende una moción sobre política económica, en otra aula los participantes discuten sobre temas sociales, internacionales o religiosos. Ninguno conoce con anticipación la mayoría de las mociones. Cuando reciben el tema, comienza una carrera contra el reloj para construir una línea argumentativa sólida.

La dinámica exige rapidez mental.

Cada equipo está integrado por tres oradores que intervienen de manera escalonada: el primero presenta la postura y desarrolla los argumentos iniciales; el segundo responde y desmonta las ideas del adversario; el tercero refuerza la estrategia y busca convencer a los jueces antes del cierre del debate. Todo ocurre en aproximadamente una hora.

Pero más allá de las reglas y las puntuaciones, el campeonato también está lleno de historias personales.

Con apenas 11 años, Andi Yoniel Toribio Muñoz es uno de los participantes más jóvenes del evento. Llegó representando a Baní, tras iniciar su formación en programas estudiantiles desde los 10 años.

Cuenta que hubo noches en las que apenas pudo dormir por la emoción y otras en las que dedicó horas a estudiar temas que iban desde la política hasta la crisis eléctrica dominicana.

"Lo bonito de debatir es que tienes que aprender a defender una idea con argumentos, aunque no sea tu opinión. Eso te obliga a entender otros puntos de vista", dice mientras espera el inicio de una nueva ronda.

Para él, competir no significa solo hablar frente a un jurado. También implica representar a su regional y responder a la confianza que profesores, compañeros y familiares depositaron en él durante meses de preparación.

Esa misma mezcla de nervios, expectativa y entusiasmo se repite en cada rincón del recinto.

Algunos participantes aprovechan los descansos para comentar las rondas anteriores; otros prefieren aislarse unos minutos antes de volver a competir. Los tutores observan atentos y, entre una ronda y otra, ofrecen recomendaciones de último momento .

Proceso de competencia

El campeonato, que comenzó en 2022, reproduce el proceso que viven los estudiantes desde sus centros educativos. Primero superan la etapa escolar, luego la regional y finalmente llegan a la competencia nacional. Los ganadores de la edición anterior incluso representaron a República Dominicana en una competencia mundial celebrada en Kenia.

Después de varios días de enfrentamientos, las rondas eliminatorias reducen poco a poco el número de equipos. Solo los mejores avanzan a semifinales y finales, donde cada argumento puede marcar la diferencia.

Al finalizar cada debate, desaparece la tensión. Los equipos vuelven a estrecharse las manos, intercambian sonrisas y comentarios sobre la experiencia