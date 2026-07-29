Más de 40,000 docentes reciben formación de Inafocam para el año escolar 2026-2027

La institución informó que 7,364 maestros cursan 146 programas de maestrías, especialidades y doctorados en 23 instituciones de educación superior. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 40,000 docentes del sistema educativo público participan en programas de formación impulsados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), con el objetivo de fortalecer sus competencias antes del inicio del año escolar 2026-2027, pautado a comenzar el 24 de agosto próximo.

La institución informó, en una nota de prensa, que 7,364 maestros cursan 146 programas de maestrías, especialidades y doctorados en 23 instituciones de educación superior, como parte de la estrategia para fortalecer el desarrollo profesional del magisterio.

Dijo que de forma paralela, otros miles de docentes reciben capacitación continua en áreas priorizadas por el Ministerio de Educación. Entre las iniciativas destacan el Programa de Alfabetización en la Etapa Oportuna, con 10,370 participantes; el Diplomado Crece Primaria, con 9,788; y el programa de Habilidades Digitales, que beneficia a 9,500 maestros.

Te puede interesar El año escolar está a la vuelta de la esquina: lo que ha hecho el Minerd antes del regreso a clases

La oferta también incluye el Congreso Nacional de Desarrollo de Competencias para el Bienestar Integral del Docente "Cuidar para Educar" y los programas de inglés, ambos con 1,300 participantes.

Asimismo, el Inafocam desarrolla diplomados especializados en educación inclusiva, investigación-acción para la transformación de la práctica educativa, manejo de conflictos y género y educación, dirigidos a fortalecer competencias específicas del personal docente.

La directora ejecutiva del Inafocam, Siullin Joa León, afirmó que la formación continua constituye una herramienta clave para mejorar la práctica pedagógica y elevar la calidad de los aprendizajes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-29-at-55821-pm-c8199cf4.jpeg Actualmente,7,364docentescursan146programasdemaestrías,especialidadesydoctoradosen23InstitucionesdeEducaciónSuperior(IES). (FUENTE EXTERNA)

"Cada programa formativo que impulsamos está orientado a mejorar la práctica pedagógica en el aula y, en consecuencia, elevar la calidad educativa del sistema", expresó.

Inversión en formación docente

El Inafocam destacó que, desde agosto de 2020, el Gobierno ha destinado RD$15,758.8 millones a la formación del magisterio, la mayor inversión realizada en esta área, según la institución.

Indicó que, como resultado de esa política, 461,655 docentes han recibido algún tipo de formación en todo el país. De ellos, 16,665 participaron en programas de posgrado, 2,700 obtuvieron becas para formación inicial y 432,290 se capacitaron mediante programas de formación continua.

La entidad aseguró que continuará ampliando su oferta académica para contribuir al fortalecimiento del sistema educativo y mejorar la calidad de la enseñanza en las aulas dominicanas.