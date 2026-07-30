El Consejo Nacional de Educación aprueba nuevas políticas de prevención de violencia de género

El Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó este jueves, por unanimidad, una iniciativa para actualizar y fortalecer las políticas y protocolos de prevención y atención de la violencia de género, intrafamiliar y sexual en los centros educativos del país.

La propuesta fue presentada durante una sesión extraordinaria por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien planteó que el sistema educativo debe consolidarse como un espacio seguro y una red de protección para niños, niñas y adolescentes.

conforme a nota de prensa, durante la reunión fueron presentados datos sobre el impacto de la violencia en la población en edad escolar y en jóvenes egresados, lo que motivó la aprobación de la iniciativa.

De Camps sostuvo que el Ministerio de Educación debe abordar esta problemática como un desafío pedagógico y de desarrollo humano, al considerar que la escuela es, después de la familia, el principal espacio de socialización y formación de las personas.

Cambios en los protocolos

La actualización contempla dotar a docentes, orientadores y personal administrativo de herramientas estandarizadas para identificar de forma temprana cambios de comportamiento, conductas agresivas, aislamiento o señales físicas de abuso en los estudiantes.

Asimismo, prevé capacitaciones continuas y obligatorias para el personal docente y directivo en educación afectivo-sexual, resolución pacífica de conflictos y primeros auxilios psicológicos.

Como parte de las medidas, el Ministerio de Educación creará un sello o certificación para los centros educativos que cumplan con las capacitaciones y demuestren la correcta aplicación de los protocolos de detección, atención y canalización de casos.

La iniciativa también establece la articulación con instituciones como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), mediante canales directos de coordinación.

Además, incorporará una normativa de confidencialidad para garantizar el manejo reservado de los casos, evitar la revictimización y proteger a los menores de posibles represalias.

De acuerdo con el ministro, intervenir durante la etapa formativa es fundamental para romper los ciclos de violencia, proteger vidas y promover una cultura de convivencia pacífica.

Nuevo integrante del CNE

Durante la sesión también fue juramentado como nuevo miembro del Consejo Nacional de Educación el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Jorge Asjana.