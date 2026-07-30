Autoridades lanzan programa para impulsar carreras STEM entre estudiantes de secundaria

Autoridades buscan motivar a estudiantes de quinto y sexto de secundaria a interesarse por carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en coordinación con el Ministerio de Educación (Minerd), presentó este jueves el programa Embajadores STEM, una iniciativa que busca motivar a estudiantes de quinto y sexto de secundaria a interesarse por carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), consideradas clave para los sectores productivos del país.

Durante el acto de lanzamiento, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, afirmó que el fortalecimiento del talento en estas áreas permitirá que las industrias, los comercios y las mipymes cuenten con el capital humano necesario para enfrentar los desafíos de una economía cada vez más tecnológica.

El funcionario sostuvo que República Dominicana tiene una oportunidad para consolidarse como un destino atractivo para la inversión, impulsada por el nearshoring, la reconfiguración de las cadenas globales de valor y un crecimiento económico proyectado de 4.5 % para 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-95104-am-1-6505509a.jpeg Presentación del programa Embajadores STEM. (FUENTE EXTERNA)

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Plan piloto

Por su parte, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, indicó que el impulso a las capacidades STEM forma parte de la Estrategia Nacional de Educación Digital, que incorpora el pensamiento computacional y la inteligencia artificial al currículo escolar, la formación docente y las experiencias de aprendizaje.

La viceministra de Zonas Francas y Regímenes Especiales del MICM, Lucía Zorrilla, explicó que el programa busca fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el sector productivo, acercando a los estudiantes a profesionales que ya se desempeñan en estas áreas.

El programa surge a partir del informe "STEM en RD: Educación para la innovación y el crecimiento", publicado por el MICM en 2024, que identificó como principal desafío la limitada disponibilidad de talento especializado. El estudio señala que apenas el 14 % de los egresados universitarios pertenece a carreras STEM, además de evidenciar brechas de género y una alta concentración territorial del talento.

Como parte de un plan piloto de seis meses, la iniciativa contempla la formación de 100 embajadores STEM, quienes ofrecerán charlas, sesiones de preguntas y respuestas y otras actividades de orientación en aproximadamente 200 centros educativos de las provincias Santo Domingo y Santiago.

Los embajadores serán profesionales en ejercicio que compartirán sus experiencias académicas y laborales con los estudiantes para acercarlos a las oportunidades que ofrecen estas carreras.

Las autoridades indicaron que el programa está alineado con el Decreto 588-20 y la Meta 2036, con el objetivo de contribuir a la formación del talento que requerirán los sectores estratégicos de la economía dominicana en los próximos años.

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