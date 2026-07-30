Centros educativos avanzan en protocolos para regular el uso de celulares

Faltando cuatro semanas para el inicio del año escolar 2026-2027 y a un mes de que venza el plazo otorgado por el Ministerio de Educación (Minerd) para implementar la Orden Departamental 011-2026 sobre el uso de celulares, las escuelas públicas y los colegios privados consultados por Diario Libre avanzan en la elaboración de los protocolos que aplicarán para cumplir con la nueva disposición.

Durante un recorrido realizado en escuelas públicas y colegios privados, la mayoría indicó que se encuentra en proceso de elaborar o adecuar sus protocolos, mientras que otros explicaron que ya contaban con reglas internas para regular el uso de los teléfonos móviles antes de la emisión de la orden. Ninguno mostró un documento físico adaptado a los nuevos lineamientos.

El personal del Colegio SEK, señaló que el centro ya aplica medidas para limitar el uso de los celulares durante la jornada escolar. "Los niños no pueden usar teléfonos celulares durante las horas de clase. Si necesitan comunicarse por alguna emergencia, deben pedir permiso para venir a la secretaría o informar a los profesores", explicó.

En el Colegio Catedral Internacional también aseguraron que cuentan con una política interna sobre el uso de estos dispositivos. "Nosotros tenemos un protocolo con el uso de teléfonos. Los estudiantes pueden traerlos, pero deben permanecer apagados dentro de la mochila", expresaron.

Medidas anunciadas

La Orden Departamental 011-2026 establece nuevos lineamientos nacionales sobre el uso de dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados del país, con el objetivo de promover una educación digital más segura, equilibrada y enfocada en el bienestar integral de los estudiantes.

Entre las medidas, dispone la prohibición total de los teléfonos celulares personales en el nivel inicial, restricciones para el nivel primario y un uso regulado y supervisado en secundaria, bajo criterios pedagógicos definidos por cada institución.

Además, establece que cada centro educativo deberá elaborar sus propios protocolos internos, integrados a los manuales de convivencia y adaptados a su realidad institucional.

La disposición deberá ser implementada por todos los centros educativos en un plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir de su emisión el 27 de mayo de este 2026.

La orden también incorpora disposiciones sobre privacidad y protección de datos, al prohibir grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin su consentimiento previo. Asimismo, contempla medidas para prevenir el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales.

Además, prevé excepciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran herramientas tecnológicas para su aprendizaje o accesibilidad. También establece programas de formación dirigidos a docentes, personal administrativo y familias sobre bienestar digital, protección de datos y uso responsable de la tecnología.

Aunque la mayoría de los centros consultados asegura que ya regula el uso de los teléfonos celulares mediante normas internas, la adecuación de esos reglamentos a la Orden Departamental 011-2026 continúa en proceso, a un mes de que concluya el plazo establecido por el Minerd.