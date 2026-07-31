ADP amenaza con movilizaciones por retraso en pago de incentivos de Evaluación Docente

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció que se movilizará para exigir el pago de los incentivos económicos y el retroactivo derivados de la Evaluación del Desempeño Docente, una presión que surge a menos de un mes del comienzo del año escolar 2026-2027.

El gremio convocó para los días 4 y 5 de agosto al Pleno Nacional de Dirigentes, integrado por representantes de sus 174 seccionales, con el propósito de aprobar un plan nacional de protestas.

Las clases están programadas para comenzar el 24 de agosto, con más de dos millones de estudiantes convocados al sistema educativo preuniversitario público. El Ministerio de Educación asegura que avanza en la distribución de libros, útiles, mobiliario y la habilitación de nuevas aulas.

El secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo de la Rosa, acusó al Ministerio de Educación de poner en riesgo la apertura del período lectivo por no haber desembolsado todavía los beneficios correspondientes a la evaluación.

"La paciencia del magisterio tiene límites y los maestros ya cumplieron con su responsabilidad. Ahora le corresponde al Ministerio cumplir con la suya", declaró.

Sindicato reclama pago inmediato

De la Rosa sostuvo que más de 111,000 docentes completaron el proceso pese a las dificultades registradas en la plataforma tecnológica, los problemas de acceso, los errores administrativos y la exclusión temporal de maestros por situaciones que, según afirmó, no eran responsabilidad de estos.

El dirigente consideró que Educación dispone de los datos necesarios para preparar la nómina definitiva y comenzar los desembolsos. Varias seccionales ya anunciaron protestas locales, mientras esperan la aprobación del plan nacional.

La evaluación llevaba varios años pendiente. El proceso actual convocó oficialmente a 122,098 docentes y fue organizado en seis etapas, entre ellas la autoevaluación, la valoración por otros actores, un ejercicio de rendimiento profesional y la observación de clases.

El Ministerio informó el 1 de julio que las fases de aplicación habían terminado y que comenzaba el trabajo técnico de integración, validación y procesamiento de los datos. La participación promedio fue situada en un 97.78 %, aunque la cantidad de docentes evaluados varió entre las distintas etapas.

Un acuerdo contemplaba revisiones antes del pago

La exigencia sindical se produce diez días después de que el propio Ministerio y la ADP anunciaran un acuerdo sobre el procedimiento para publicar los resultados, recibir reclamaciones y gestionar los incentivos.

En una reunión celebrada el 21 de julio, Educación informó que las calificaciones individuales estarían disponibles a partir del lunes siguiente. También aseguró que dispone de la apropiación presupuestaria para cubrir los compromisos y que comenzaría los trámites de pago después de concluir la etapa de revisión y apelación, priorizando los retroactivos.

El protocolo aprobado concede a los maestros 15 días calendario para solicitar una revisión desde la publicación de sus resultados. La Comisión Técnica dispone de hasta 45 días para responder y, posteriormente, el docente puede apelar. Los incentivos pueden permanecer suspendidos mientras una reclamación esté abierta.

La escala acordada contempla aumentos de entre un 17 % y un 32 % para quienes obtengan 70 puntos o más. Los docentes situados entre 65 y 69 puntos recibirían un 7 %, acompañado de un programa obligatorio de capacitación, mientras quienes queden por debajo de 65 no recibirían incentivos.

La ADP no ha precisado si exige el pago inmediato para todos los evaluados o únicamente para aquellos cuyos resultados no serán objeto de reclamaciones. Tampoco ha informado qué modalidades de protesta serán sometidas al pleno ni si incluirán paralizaciones de docencia.

El Ministerio de Educación no había respondido públicamente a la nueva advertencia sindical. La posibilidad de que el conflicto afecte el inicio del año escolar dependerá de las acciones que apruebe la ADP y de que ambas partes acuerden una fecha concreta para comenzar los desembolsos.