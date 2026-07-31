Ministerio de Educación supervisa escuelas previo al inicio del año escolar 2026-2027

Personal del Minerd mientras da mantenimiento a una cancha deportiva en una escuela. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó este viernes que mantiene un operativo de supervisión en las 18 direcciones regionales y los 122 distritos educativos del país como parte de los preparativos para el inicio del año escolar 2026-2027, programado para el próximo 24 de agosto.

La institución explicó que las labores incluyen la supervisión de planteles, intervenciones de infraestructura, organización del cupo escolar, distribución de materiales y capacitación del personal docente y técnico, con el objetivo de garantizar las condiciones para recibir a más de dos millones de estudiantes.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, indicó que la preparación del año escolar requiere un seguimiento permanente para identificar necesidades y coordinar respuestas desde las instancias central, regional y distrital.

Como parte del operativo, brigadas del Minerd y de Infraestructura Escolar inspeccionan centros educativos que son intervenidos mediante el programa Aulas 24/7-365. Entre ellos figura la Escuela Santa Teresita, en Mao, cuya apertura permitirá ampliar la disponibilidad de espacios para el próximo período lectivo.

Jornada de capacitación

De forma paralela, las regionales desarrollan jornadas de capacitación para docentes, técnicos y equipos de gestión. En Puerto Plata las actividades están dirigidas al nivel Primario, mientras que en Santo Domingo y Santiago se enfocan en el nivel Secundario. En Azua, Barahona y Pedernales también se realizan programas de actualización pedagógica.

El ministerio informó, además, que varios distritos educativos avanzan en la recepción y distribución de kits escolares y otros materiales, al tiempo que coordinan el proceso de inscripción y la disponibilidad de cupos en los centros educativos.

El Minerd aseguró que continuará supervisando los trabajos de infraestructura, la incorporación de personal y la distribución de recursos para garantizar el inicio del año escolar el próximo 24 de agosto.