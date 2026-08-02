Educación asegura que el pago de incentivos sigue el protocolo acordado tras amenaza de la ADP

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este domingo que el proceso para el pago de los incentivos y retroactivos derivados de la Evaluación de Desempeño Docente 2025-2026 avanza conforme al protocolo acordado con los gremios del sector, en momentos en que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció un plan de movilizaciones para exigir el desembolso de esos recursos.

La institución explicó que, tras la publicación y notificación de los resultados, comenzó a correr el plazo de 15 días calendario establecido para que los docentes presenten reclamaciones.

Como las calificaciones fueron notificadas hace una semana, ese período ya está en curso, advirtió.

El Minerd destacó que el actual cronograma fue consensuado con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted).

¿Qué pasará durante este período?

El Minerd indicó que, durante esos 15 días, recibirá las reclamaciones de los docentes que no estén conformes con sus resultados. Una vez concluido ese plazo, determinará cuáles calificaciones fueron aceptadas y cuáles deberán ser sometidas al proceso de revisión.

Los expedientes de los docentes que no presenten objeciones serán remitidos a los trámites administrativos para procesar el pago de los incentivos y retroactivos correspondientes.

En el caso de los docentes que formalicen reclamaciones, el Ministerio indicó que estas serán revisadas en un plazo de hasta 45 días calendario, como establece el protocolo acordado con los gremios.

Concluido ese proceso, se realizarán los trámites administrativos para efectuar el pago correspondiente en cada caso.

Amenazas del gremio

El pasado viernes 31 de julio, la ADP anunció un plan de movilizaciones para exigir el pago de los incentivos y retroactivos producto de la Evaluación de Desempeño Docente realizada por el Ministerio en los últimos meses.

El gremio convocó para los días 4 y 5 de agosto al Pleno Nacional de Dirigentes, integrado por representantes de sus 174 seccionales, con el propósito de aprobar un plan nacional de protestas, a menos de un mes del inicio del año escolar 2026-2027, previsto para el 24 de agosto.

No obstante, el Minerd recordó que, durante una reunión celebrada el pasado 21 de julio con una comisión de la ADP, encabezada por su presidente, Eduardo Hidalgo, ambas partes acordaron que los desembolsos se efectuarían una vez concluyeran las etapas de publicación y notificación de resultados, recepción de reclamaciones y revisión de los casos presentados.

Este acuerdo buscaba "garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el debido proceso para todos los docentes participantes", según destaca el ministerio en su nota de prensa.

La cartera señaló, además, que en ese encuentro también se acordó la entrega inmediata del protocolo que regula el reporte de resultados, los procedimientos de revisión y la asignación de incentivos, así como la publicación de las calificaciones correspondientes a 111,851 docentes.

De acuerdo con el Ministerio, ambos compromisos "fueron cumplidos en la fecha y hora establecidas".

La institución insistió en que el proceso de Evaluación de Desempeño Docente continúa desarrollándose conforme al cronograma acordado con los gremios y reiteró que realizará los trámites administrativos requeridos para el pago de los incentivos y retroactivos una vez concluyan las etapas establecidas en el protocolo.