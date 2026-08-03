Cerca de 28 mil estudiantes son llamados para la segunda convocatoria de las Pruebas Nacionales

El Ministerio de Educación (Minerd) convocó este lunes a cerca de 28,000 estudiantes de Educación Secundaria y de la modalidad de Personas Jóvenes y Adultas para participar en la segunda convocatoria de las Pruebas Nacionales, que se llevará a cabo del 6 al 9 de agosto en 270 centros sede habilitados en todo el país.

Las evaluaciones corresponden a los estudiantes que no participaron o no aprobaron la primera convocatoria y forman parte del proceso de certificación de los aprendizajes del sistema educativo preuniversitario.

De acuerdo con el calendario establecido por la institución, el jueves 6 de agosto se aplicará la prueba de Matemática; el viernes 7 la de Ciencias Sociales; el sábado 8 la de Lengua Española y el domingo 9 la de Ciencias de la Naturaleza.

El operativo será coordinado por la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes, adscrita al Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa, con el apoyo de las direcciones regionales y los distritos educativos.

Horarios para convocados

El Minerd informó que las pruebas iniciarán a las 9:00 de la mañana para los estudiantes del nivel Secundario y a las 8:40 de la mañana para los participantes de la modalidad de Personas Jóvenes y Adultas.

En ambos casos, los convocados deberán presentarse una hora antes del inicio de la evaluación para facilitar la organización logística y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Asimismo, la institución exhortó a los centros educativos a informar con anticipación a los estudiantes sobre el centro sede que les fue asignado y a verificar previamente esa información para evitar inconvenientes el día de la evaluación.

Las Pruebas Nacionales constituyen uno de los requisitos para la certificación de los estudios de nivel secundario y, además, proporcionan información que sirve de base para la toma de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la educación preuniversitaria.