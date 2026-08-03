Regional de Educación 01 asegura estar lista para recibir más de 68 mil estudiantes

La directora de la regional escolar de Barahona, Wanda Farrell. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Regional 01 del Ministerio de Educación informó este lunes que se encuentra preparada para el inicio del año escolar 2026, previsto para el próximo 24 de agosto, cuando espera recibir a 68,354 estudiantes en los cinco distritos educativos que integran las provincias de Barahona y Pedernales.

La directora regional, Wanda Farrell, explicó que la institución desarrolla las jornadas de formación docente y aseguró que ya concluyó la capacitación de los técnicos, quienes ahora tendrán a su cargo la preparación de los maestros.

Indicó que se trabaja para realizar una apertura oficial con la participación de las autoridades, la comunidad educativa y representantes de la sociedad civil de ambas provincias.

Farrell afirmó que todas las aulas de la Regional 01 están disponibles para recibir a los estudiantes y sostuvo que se han cumplido las instrucciones del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para garantizar un inicio de clases exitoso.

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ADP: hay centros con condiciones inadecuadas

En relación con la disponibilidad de cupos, señaló que la educación es un derecho fundamental y aseguró que la presencia de estudiantes extranjeros ha disminuido en la Regional 01, por lo que descartó que existan centros educativos con sobrepoblación por esa causa.

Precisó que la Regional 01 está integrada por los distritos educativos de Pedernales, Enriquillo, Barahona, Cabral y Vicente Noble.

De su lado, el presidente de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Miguel Féliz, manifestó que el gremio no se opone al inicio del año escolar, aunque advirtió que varios centros educativos aún presentan condiciones inadecuadas.

Mencionó el caso de la escuela Casandra Damirón, donde parte de la docencia se desarrolla en una segunda planta, así como la escuela del municipio de El Peñón, que permanece en reparación desde hace tiempo debido a problemas estructurales.

También señaló que la escuela del batey Altagracia, en el municipio de Fundación, continúa enfrentando graves deficiencias, al punto de que, según dijo, "cuando llueve entra más agua dentro del plantel que la que cae afuera".

Féliz sostuvo que existen otras escuelas con necesidades de mantenimiento que son conocidas por las autoridades educativas y criticó que durante el período de vacaciones no se realizaran reparaciones básicas, como el arreglo de puertas, baños, luminarias y pizarras.

Asimismo, lamentó que el Departamento de Mantenimiento Correctivo del Ministerio de Educación no tenga la misma presencia que en años anteriores, cuando acudía a los centros para solucionar problemas menores de infraestructura antes del inicio del calendario escolar.