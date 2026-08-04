Inafocam somete a licitación pública programas de formación docente bajo nueva ley

El Inafocam explicó que los procesos publicados recientemente en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas no corresponden a programas distintos de su función habitual, sino a un cambio en el mecanismo utilizado para seleccionar a las universidades y demás instituciones de educación superior. ( ARCHIVO. )

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) informó que comenzó a contratar mediante licitaciones públicas los programas de formación continua dirigidos a docentes del sistema educativo estatal, como parte de la aplicación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

Cambios en contrataciones

La institución explicó que los procesos publicados recientemente en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas no corresponden a programas distintos de su función habitual, sino a un cambio en el mecanismo utilizado para seleccionar a las universidades y demás instituciones de educación superior que impartirán diplomados, cursos, congresos, seminarios y otras capacitaciones.

La Ley 47-25 entró en vigor el 28 de enero de 2026 y sustituyó la Ley 340-06, que reguló durante casi dos décadas las compras y contrataciones del Estado. El nuevo marco se aplica a los procedimientos convocados después de esa fecha y establece principios de transparencia, publicidad, igualdad de trato, libre competencia, planificación y eficiencia.

Según el INAFOCAM, en años anteriores los programas académicos eran contratados bajo un modelo diferente. Con la nueva legislación, las adquisiciones de servicios formativos financiadas con recursos públicos deben tramitarse mediante los procedimientos previstos en el sistema nacional de contrataciones.

La institución sostuvo que las licitaciones actualmente abiertas permitirán que las entidades de educación superior interesadas compitan bajo reglas previamente publicadas, en lugar de ser escogidas mediante acuerdos o asignaciones realizadas fuera de un proceso competitivo.

Diplomado en competencias

"Por primera vez, la contratación de los programas de formación se desarrolla bajo los procedimientos establecidos en la Ley núm. 47-25. Esto garantiza mayor transparencia, publicidad, libre competencia y objetividad en la selección de las instituciones de educación superior que ofrecerán estos programas", afirmó la directora ejecutiva del INAFOCAM, Siullin Joa León.

Un diplomado por RD$72 millones

Uno de los procesos abiertos corresponde a la contratación de un diplomado en competencias digitales, innovación, tecnología e inteligencia artificial para docentes, con un presupuesto estimado de RD$72 millones.

La convocatoria, identificada como INAFOCAM-CCC-LPN-2026-0008, fue publicada el 13 de julio bajo la modalidad de licitación pública nacional. Comprende 3,000 cupos, distribuidos entre las 18 regionales educativas, con un costo estimado de RD$24,000 por participante.

El cronograma establece que las ofertas técnicas y económicas deberán presentarse el 8 de septiembre. La adjudicación está programada para el 21 de octubre y la firma del contrato para noviembre, según los datos disponibles en el portal de contrataciones.

Socialización y transición

Los grupos contemplados en el proceso incluyen docentes de las regionales de Barahona, San Juan de la Maguana, Azua, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago, Mao, Santo Domingo, Puerto Plata, Higüey, Monte Cristi, Nagua, Monte Plata, Cotuí y Neyba.

El INAFOCAM indicó que estos programas responden a requerimientos realizados por el Ministerio de Educación luego de un levantamiento de necesidades formativas en las 18 regionales y los 122 distritos educativos.

Socialización con universidades y la ADP

Antes de poner en marcha el nuevo modelo, el INAFOCAM aseguró que realizó encuentros de socialización con instituciones de educación superior, representantes de la Asociación Dominicana de Profesores, directores regionales y distritales del Ministerio de Educación y otros actores vinculados al sistema educativo.

El objetivo, según la entidad, fue explicar los cambios legales, los requisitos de participación y las condiciones que deberán cumplir las universidades y organizaciones interesadas en ofrecer los programas.

Joa León señaló que la transición forma parte de un proceso de modernización administrativa y permitirá establecer criterios objetivos para evaluar la capacidad académica, la experiencia, la metodología y las propuestas económicas de los oferentes.

El INAFOCAM sostuvo que los recursos utilizados forman parte de la inversión anual del Estado destinada a la actualización y el desarrollo profesional del magisterio. Añadió que la publicación de las convocatorias permitirá el escrutinio ciudadano sobre los montos, participantes, evaluaciones, adjudicaciones y contratos.