Las autoridades prometen la entrega de 1,500 aulas antes del inicio del año escolar

Foto de archivo de Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, durante la presentación de los resultados del programa "Navidad en las Aulas 24/7". ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) informó este martes que prevé entregar 1,500 nuevas aulas antes del inicio del año escolar, programado para el próximo 24 de agosto, como parte del Plan Aulas 24/7-365, con el propósito de ampliar la capacidad del sistema educativo y garantizar mejores condiciones para el regreso a clases.

Durante un encuentro con la prensa, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, explicó que, además de las nuevas edificaciones, la institución ejecuta un amplio programa de mantenimiento y rehabilitación que permitirá poner en condiciones 14,000 aulas en 1,451 centros educativos de todo el país.

Herrera indicó que 850 planteles ya fueron intervenidos mediante trabajos de remozamiento, reconstrucción y rehabilitación, mientras que el resto continúa en proceso de intervención.

Precisó que los centros con mayores niveles de deterioro estarán listos para el inicio del año escolar y que las labores pendientes continuarán fuera del horario de clases para no afectar la docencia.

Medidas anunciadas

El funcionario recordó que en agosto de 2025 la institución entregó 1,135 nuevas aulas y aseguró que la meta para este año es superar esa cifra con la habilitación de 1,500 espacios adicionales antes del regreso de los estudiantes a las aulas.

Asimismo, informó que la Dirección de Infraestructura Escolar proyecta entregar más de 2,300 nuevas aulas durante 2026, con prioridad para el nivel inicial, a fin de ampliar la cobertura para niños de entre tres y cinco años de edad.

Herrera sostuvo que este programa de infraestructura contribuirá a reducir el déficit de espacios educativos en el sistema público. Hasta junio de este año, el sistema registraba un déficit de 87,219 cupos escolares, cifra que corresponde a la suma de los faltantes reportados por los centros educativos a nivel nacional.

Explicó que, con las entregas previstas para este año, ese déficit se reducirá, aunque advirtió que la demanda de aulas continúa aumentando debido al crecimiento de la matrícula estudiantil.

Situación actual

El director agregó que la entidad también ha logrado reactivar proyectos que permanecían paralizados por dificultades legales y administrativas, lo que ha permitido acelerar la construcción y terminación de nuevos planteles escolares en distintas provincias del país.

Como parte de los preparativos para el nuevo ciclo escolar, la DIE realizó desde enero cuatro rondas de sorteos, en cumplimiento de la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, para ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en 331 centros educativos durante el período junio-agosto.

Además, mediante el Proceso de Rehabilitación, Mantenimiento y Terminación de Centros Escolares (Protecs), la institución interviene otros planteles para completar 1,451 centros educativos en todo el territorio nacional.

Los trabajos incluyen la reparación de filtraciones en techos, rehabilitación de baños, pintura, mejoras eléctricas y otras intervenciones destinadas a garantizar condiciones adecuadas para la docencia. De acuerdo con la DIE, estas acciones impactarán de manera positiva a más de 500,000 estudiantes.