Bono a Mil: cómo consultar y recibir el incentivo educativo

El bono a mil es un incentivo que consiste en un pago único de RD$1,000 por cada estudiante inscrito y activo en un centro educativo público de los niveles Inicial, Primaria o Secundaria. ( FUENTE EXTERNA. )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) habilitó la consulta del Bono a Mil por la Educación correspondiente al año escolar 2026-2027, que comenzará el próximo 24 de agosto.

La institución exhortó a los padres, madres y tutores de estudiantes del sistema público a verificar sus datos y completar el registro cuando sea necesario. El proceso se realiza en el portal oficial bonoamil.gob.do, que solicita inicialmente el número de cédula del interesado.

El incentivo consiste en un pago único de RD$1,000 por cada estudiante inscrito y activo en un centro educativo público de los niveles Inicial, Primaria o Secundaria.

Para el próximo período lectivo, el Gobierno proyecta beneficiar a 948,762 padres, madres y tutores, correspondientes a 1,394,482 estudiantes de todo el país.

¿Qué se necesita para consultar el bono?

Antes de ingresar al portal, el padre, la madre o el tutor debe tener disponibles tres datos:

Su número de cédula de identidad.

Un número de teléfono móvil activo.

El código de identificación o ID de cada estudiante bajo su tutela.

El número telefónico debe estar disponible para recibir mensajes de texto, debido a que por esa vía será enviado el código utilizado para retirar el dinero.

¿Dónde se obtiene el ID del estudiante?

El código de identificación debe solicitarse directamente en el centro educativo público donde esté inscrito el alumno.

En caso de tener varios hijos o estudiantes bajo tutela, el interesado deberá contar con el ID correspondiente a cada uno. El Minerd ya había establecido este procedimiento en convocatorias anteriores del programa.

Cómo realizar la consulta paso a paso

El primer paso es ingresar al portal oficial del Bono a Mil e introducir el número de cédula del padre, la madre o el tutor.

El sistema mostrará la información disponible y determinará si el interesado debe completar o actualizar su registro. Cuando sea requerido, deberá colocar su número de teléfono móvil y el ID de cada estudiante.

Posteriormente, la plataforma validará que el alumno se encuentre inscrito y activo en un centro educativo público.

El Minerd recomienda revisar cuidadosamente los números introducidos, especialmente la cédula, el teléfono y el ID estudiantil, para evitar errores que puedan impedir la validación.

¿Cómo se recibe el dinero?

Una vez validada la información, el beneficiario recibirá un mensaje de texto con un código de Remesas Banreservas.

Con ese código podrá acudir a cualquiera de las oficinas comerciales del Banco de Reservas para retirar el incentivo correspondiente. Este mecanismo de pago también fue utilizado durante la entrega del Bono a Mil del año escolar 2025-2026.

El monto se calcula por estudiante. Por ejemplo, una persona con dos alumnos inscritos y activos en escuelas públicas recibiría RD$2,000, mientras que por tres estudiantes le corresponderían RD$3,000.

¿Quiénes pueden recibirlo?

El programa está dirigido exclusivamente a padres, madres y tutores de estudiantes inscritos y activos en centros educativos públicos.

Los alumnos beneficiarios deben pertenecer a alguno de estos niveles:

Inicial.

Primaria.

Secundaria.

El año escolar 2026-2027 iniciará el lunes 24 de agosto, cuando más de dos millones de estudiantes están convocados a regresar a las aulas públicas del país.

El Bono a Mil forma parte de los programas de apoyo económico vinculados con el comienzo del período lectivo y busca contribuir con los gastos educativos de las familias.