TRAE distribuye 29 autobuses al sistema para fortalecer el transporte del año escolar 2026-2027

Estudiantes se disponen a abordar autobuses del TRAE. ( FOTO CEDIDA POR EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL (TRAE) )

El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) informó este miércoles que distribuyó unos 29 autobuses en distintas comunidades del país, como parte de los preparativos para el inicio del año escolar.

Estas nuevas unidades fueron incorporadas al sistema de transporte con el propósito de fortalecer el servicio de movilidad escolar y garantizar un traslado seguro y gratuito a más de dos millones de estudiantes que regresarán a las aulas el próximo 24 de agosto.

Actualmente, el sistema cuenta con una flotilla de 1,871 autobuses que ofrecen servicio en las 31 provincias y el Distrito Nacional, beneficiando diariamente a miles de estudiantes en todo el territorio nacional, conforme indica el documento.

La institución indicó que, para la distribución de las nuevas unidades, fueron priorizadas las necesidades del servicio.

Comunidades beneficiadas

Entre las comunidades beneficiadas están La Ureña, en Santo Domingo Este, donde fueron incorporados tres autobuses; mientras que, en el municipio de El Pino, provincia Dajabón, se entregaron dos unidades.

Asimismo, TRAE incorporó en la provincia María Trinidad Sánchez tres autobuses al municipio de Cabrera, dos al municipio de El Factor y dos a Nagua. Además, se dispuso un autobús para la comunidad de Capotillo.

En la región sur, el servicio de transporte escolar dispondrá de dos autobuses para Nizao; un autobús para Las Charcas, en Azua; otro para Estebanía, también en Azua, y una unidad para el municipio de El Cercado, en la provincia San Juan.

En el Gran Santo Domingo fueron entregados dos autobuses para el sector Las Cañitas, además de cuatro unidades destinadas a comunidades con estudiantes en el Colegio Militar Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. De igual forma, serán incorporados dos autobuses en Villa Altagracia, dos en Bonao y una unidad en Ciudad Modelo.

Las acciones forman parte del plan de fortalecimiento operativo que desarrolla el Ministerio de Educación, a través de TRAE, para asegurar que, desde el primer día de clases, los estudiantes dispongan del servicio de transporte.