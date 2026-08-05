ADP comunica que el Minerd iniciará el 11 de agosto los trámites para el pago de incentivos

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps en la reunión del Pleno Nacional de Dirigentes de la ADP celebrada en Juan Dolio, San Pedro de Macorís. ( FOTO CEDIDA POR LA ADP )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó este miércoles que el Ministerio de Educación iniciará el próximo 11 de agosto los trámites administrativos para el pago de los retroactivos e incentivos correspondientes a la Evaluación del Desempeño Docente, una vez concluya el período habilitado para la presentación de reclamaciones.

De acuerdo con una información compartida por el gremio, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, hizo el anuncio durante su participación en el Pleno Nacional de Dirigentes de la ADP, celebrado los días 4 y 5 de agosto en Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís.

Según la ADP, el funcionario explicó que el plazo para presentar reclamaciones vence el 10 de agosto y que, una vez se determine cuántos docentes solicitaron revisiones de sus resultados, el Ministerio dará inicio a los procedimientos administrativos y legales requeridos para efectuar los pagos.

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"Tan pronto este plazo de reclamos venza que es el lunes 10, inmediatamente este plazo termine, que es cuando tendremos la cantidad de cuántos docentes han hecho una reclamación y cuántos docentes no lo han hecho, determinado ese universo, entonces al día siguiente iniciamos todos los procesos burocráticos legales del Estado para que a la mayor brevedad puedan los maestros disfrutar de los resultados de los desempeños evaluados, según la escala que se ha establecido", expresó De Camps, citado en la información que compartió la ADP.

Apoyo al magisterio

El funcionario valoró el trabajo realizado por la comisión de Evaluación del Desempeño de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), así como el de los dirigentes que participaron en el proceso para que se desarrollara de la mejor manera posible.

Durante su intervención también hizo un recuento de la relación entre el Ministerio de Educación y la ADP desde que asumió el cargo, y reiteró su respaldo al magisterio. "No vamos a permitir que los maestros estén solos en la trinchera", manifestó.

Programas para docentes Además, anunció facilidades para que los docentes puedan adquirir una vivienda a través del programa "Vivienda para Maestros".

Año escolar

Al referirse al inicio del próximo año escolar, sostuvo que el Ministerio de Educación trabaja en mecanismos para enfrentar los retos del sistema educativo.

"El Ministerio de educación cuenta con ustedes y ustedes cuentan con el ministerio, queremos que el inicio del año escolar sea mejor", dijo De Camps, de acuerdo con la educación suministrada por la ADP.

Agregó que la educación ha avanzado gracias al trabajo de los maestros.