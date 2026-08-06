Los profesores exigen al Gobierno publicar notas y pagar incentivos de la Evaluación Docente

Miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) durante una reunión para definir su posición ante los reclamos relacionados con la Evaluación del Desempeño Docente. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA ADP. )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) exigió al Ministerio de Educación (Minerd) la publicación inmediata de las calificaciones finales de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD), el protocolo de revisión, reclamación y apelación, así como el pago de los incentivos y retroactivos correspondientes.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, demandó que el Minerd presente una fecha oficial que garantice el cumplimiento de los compromisos y advirtió que el gremio no permitirá que el sacrificio realizado por el magisterio sea irrespetado.

Plan de lucha

Mediante una nota de prensa, la ADP informó que su Comité Ejecutivo Nacional decidió convocar una reunión para definir un plan de lucha ascendente, acciones gremiales e institucionales con el objetivo de exigir el cumplimiento de los acuerdos asumidos por el Ministerio de Educación.

"Queremos advertir con toda responsabilidad que el conflicto que hoy comienza a gestarse no lo está provocando la ADP. No lo está provocando el magisterio. Lo provoca el incumplimiento de quienes tienen la obligación de honrar los acuerdos suscritos y respetar los derechos conquistados", afirmó Hidalgo.

Rechazan retrasos e incertidumbre

El dirigente sindical afirmó que no existe una razón válida para mantener en incertidumbre a miles de docentes, retrasar la publicación oficial de las calificaciones, así como ocultar el protocolo de revisión, reclamación y apelación o de posponer la aplicación de los incentivos económicos y el pago de los retroactivos.

Asimismo, aseguró que la ADP defenderá hasta las últimas consecuencias los derechos del magisterio y reiteró que continuará actuando con serenidad, responsabilidad y firmeza hasta que cada maestro reciba la calificación, pueda ejercer su derecho a revisión y obtenga los incentivos que le corresponden.

Recuerda acuerdo con el Minerd

Hidalgo recordó que la Evaluación del Desempeño Docente fue posible gracias a la lucha del gremio y al acuerdo firmado entre la ADP y el Minerd en 2023, el cual permitió reactivar un proceso que acumulaba años de retraso.

Añadió que miles de docentes participaron en la evaluación, dedicando tiempo adicional a la preparación de planificaciones, recursos didácticos y demás requerimientos del proceso, confiando en que los acuerdos serían cumplidos.

Movilizaciones

El pasado 31 de julio, la ADP anunció que se movilizaría para exigir el pago de los incentivos económicos y el retroactivo derivado de la Evaluación del Desempeño Docente, a menos de un mes del inicio del año escolar 2026-2027.

Para eso, convocó los días 4 y 5 de agosto al Pleno Nacional de Dirigentes, integrado por representantes de sus 174 seccionales, con el fin de aprobar un plan nacional de protestas.

En respuesta, el pasado domingo el Minerd informó que el proceso para el pago de los incentivos y retroactivos correspondientes a la Evaluación del Desempeño Docente 2025-2026 avanza conforme al protocolo acordado con los gremios. La institución explicó que, tras la publicación y notificación de los resultados, comenzó a correr el plazo de 15 días calendario para que los docentes presenten reclamaciones antes de continuar con las siguientes etapas del proceso.