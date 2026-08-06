La ADP reitera su rechazo a la fusión del Ministerio de Educación y el Mescyt

Menegildo De la Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) reiteró este jueves su rechazo a una eventual fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), luego de que el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, informara que el Gobierno se prepara para someter una propuesta en ese sentido.

El secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo De la Rosa, afirmó que las declaraciones del funcionario evidencian que la "verdadera intención" del Gobierno, a su juicio, es fusionar ambas instituciones, una medida que considera está detrás del Decreto 309-26, que crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa.

Según el dirigente gremial, la iniciativa también tendría como objetivo reducir la inversión destinada a la educación pública.

"La pretensión de modificar la Ley Orgánica de Educación 66-97 no es la transformación como se le ha disfrazado al pueblo dominicano; solo busca desviar legalmente la inversión de la escuela pública a la educación superior privada", sostuvo De la Rosa.

El representante de la ADP argumentó que la educación preuniversitaria y la superior responden a enfoques distintos, al señalar que la primera se fundamenta en principios pedagógicos, mientras que la segunda se rige por la andragogía.

Diferencias educativas

Asimismo, recordó que el Mescyt fue creado mediante la Ley 139-01 y ha operado de manera independiente desde 2001.

La ADP advirtió que, si el Gobierno insiste en impulsar la iniciativa de fusión, el magisterio está dispuesto a movilizarse para rechazarla.