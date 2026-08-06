Mescyt entrega 1,500 becas internacionales con predominio en administración y carreras STEM

Parte de los 1,500 becarios durante el acto de entrega de Mescyt. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Las 1,500 becas internacionales otorgadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) se concentran este año en áreas vinculadas a la administración, la ingeniería y la tecnología, siendo la primera la carrera que registra el mayor número de becarios (251), seguida de ingeniería (229) y ciencias de la computación (219), según los datos presentados este jueves por la institución.

Durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de la institución, Rafael Santos Badía, fueron entregadas 1,500 becas internacionales y se lanzó el programa "Excelencia sin Barreras", una iniciativa que otorgará 5,000 becas nacionales de grado a bachilleres meritorios.

Carreras favorecidas

Como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la innovación y la competitividad del país, el 70 % de las becas internacionales fue destinado a carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

En total, 1,045 becarios cursarán estudios en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciencia de datos, big data, ciberseguridad, ingeniería de software, energías renovables, biotecnología, matemáticas, estadística, metodología BIM, Industria 4.0 y diversas especialidades del área de la salud.

Las áreas con mayor número de beneficiarios corresponden a Administración (251), Ingeniería (229), Ciencias de la Computación (219), Salud (165), Educación (162), Ciencia de Datos y Estadística (151), Economía y Finanzas (102), Derecho (44), Ciencias (42), Comunicación (29) y Energía (24).

Entre los programas con mayor demanda figuran el Máster en Digital Business, Big Data y Business Intelligence, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, Gestión de Calidad y Reingeniería de Procesos, Auditoría de Cuentas, People Analytics, Transformación Digital y Metodología BIM.

La convocatoria comprende 1,386 maestrías, 74 doctorados y 40 especialidades, distribuidos en 329 programas académicos impartidos por universidades de reconocido prestigio internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/0682026-mescyt-otorga-unas-1500-becas-y-deja-iniciado-programa-excelencia-sin-barreras-fotos-estarlin-rosa-31-bed384f8.jpg El presidente de la República, Luis Abinader, durante el acto de entrega de las 1,500 becas internacionales del Mescyt. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/0682026-mescyt-otorga-unas-1500-becas-y-deja-iniciado-programa-excelencia-sin-barreras-fotos-estarlin-rosa-26-de4ab894.jpg El ministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA ) ‹ >

Mujeres lideran la convocatoria

Del total de los 1,500 becarios internacionales, 837 corresponden al sexo femenino (56 %) y 663 al masculino (44 %), reflejando la creciente participación de las mujeres en los programas de formación de alto nivel promovidos por el Mescyt.

En cuanto a la modalidad de estudio, 965 becarios (64 %) cursarán sus programas de manera virtual, 394 (26 %) de forma presencial y 140 (9 %) bajo modalidad semipresencial.

Seguimiento a los becarios

De su lado, el ministro Rafael Santos Badía informó que el Gobierno dará seguimiento a los estudiantes beneficiados durante su formación en el extranjero.

"Me he reunido con el viceministro de Relaciones Exteriores para que los consulados se encarguen del seguimiento de estos jóvenes en las ciudades del mundo donde estudian. Si les falta algo o viven en un lugar inadecuado, les ayudaremos", afirmó.

Indicó que, si algún estudiante enfrenta dificultades relacionadas con alojamiento u otras necesidades, recibirá apoyo para garantizar mejores condiciones durante su estadía. Además, anunció nuevas alianzas con universidades internacionales, entre ellas el Colegio Complutense de Madrid.

"Excelencia sin Barreras"

Durante la actividad también fue presentado el programa "Excelencia sin Barreras", mediante el cual el Mescyt otorgará 5,000 becas nacionales de grado a estudiantes con alto rendimiento académico.

"Ningún estudiante de una escuela pública o privada que tenga calificaciones de 95 en sus cuatro materias principales se quedará sin estudiar porque no tiene recursos", afirmó el presidente.

El mandatario sostuvo que el objetivo de la iniciativa es garantizar que los jóvenes con talento tengan la oportunidad de acceder a estudios universitarios y, posteriormente, continuar su formación con programas de posgrado.