Minerd capacitará a más de 90 mil docentes previo al inicio del año escolar

Maestros participan en la jornada nacional de capacitación organizada por el Minerd previo al inicio del año escolar 2026-2027. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINERD )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que a partir de este lunes iniciará una jornada nacional de capacitación dirigida a más de 90,000 docentes de todos los niveles, modalidades y subsistemas educativos, como parte de los preparativos para el inicio del año escolar 2026-2027, previsto para el próximo 24 de agosto, cuando más de 2 millones de estudiantes regresarán a las aulas.

Mediante un nota de prensa, la institución indicó que la jornada se desarrollará bajo el lema "Educación que inspira y transforma", y estará a cargo de 11,098 docentes formadores, quienes fueron capacitados previamente para conducir este proceso en los centros educativos del país.

El Ministerio señaló que el lema coloca en el centro de la jornada el papel del docente como motor del aprendizaje y agente de transformación en las aulas. En ese sentido, la capacitación busca fortalecer conocimientos, prácticas y herramientas pedagógicas para generar mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.

Temas a tratar

Durante el proceso formativo se abordarán temas como la planificación mediante secuencias didácticas, la evaluación por competencias y el uso de sus resultados para la mejora de los aprendizajes, así como la utilización de tecnologías activas en las aulas, entre otros contenidos orientados a fortalecer la práctica docente.

La cartera educativa puntualizó que la participación de miles de educadores en todo el país permitirá poner en común nuevas herramientas y enfoques para la enseñanza, al tiempo que prepara a los equipos docentes para los retos y oportunidades que plantea el próximo año escolar.

La formación docente se desarrollará de manera paralela a otras acciones que ejecuta el Minerd como parte de los preparativos para el próximo año escolar, con intervenciones dirigidas tanto al fortalecimiento pedagógico como a la adecuación de las condiciones de los centros educativos.

Entre estas labores figuran la dotación de materiales y recursos educativos a las escuelas, la ampliación y adecuación de infraestructuras, además de otras acciones destinadas a garantizar las condiciones físicas y pedagógicas necesarias para recibir a los estudiantes.