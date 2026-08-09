El Inafocam inicia procesos de contratación para formar a 8,816 docentes y técnicos

Estudiantes recibiendo docencia en un centro educativo en el primer día del inicio del año escolar 2025- 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) anunció el inicio de un nuevo conjunto de procesos de contratación para la ejecución de programas de formación dirigidos a docentes del sistema educativo público, con una inversión de 866,717,487.25 pesos.

De acuerdo con la institución, los programas están proyectados para beneficiar a 8,816 maestros, técnicos docentes y otros actores del sistema educativo.

Los procesos fueron publicados a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en cumplimiento de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

Las acciones formativas responden a las necesidades de capacitación identificadas por el Ministerio de Educación (Minerd), a partir del levantamiento realizado en las 18 Regionales de Educación. Esta planificación busca fortalecer las competencias del personal docente y contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.

Maestrías, especialidades y diplomados

A través de una nota de prensa, el Inafocam informó que los procesos incluyen maestrías, especialidades, diplomados y otro programas de fortalecimiento de competencias en áreas consideradas prioritarias para el sistema educativo.

Entre las áreas incluidas figuran tecnología educativa, didáctica de las matemáticas, educación inicial, historia dominicana, historia y geografía, ciencias de la naturaleza y lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua española.

También se contemplan programas de habilitación docente para el nivel secundario técnico profesional, enseñanza de los idiomas inglés y francés, trabajo social escolar, competencias lingüísticas en inglés, inteligencia artificial, robótica educativa, motricidad infantil e innovación pedagógica. Además, se incluye capacitación especializada en control interno y gestión de riesgos.

La directora ejecutiva del Inafocam, Siullin Joa León, destacó que la institución continúa impulsando cambios en la gestión de la formación docente, sustentados en los principios de legalidad, transparencia y eficiencia establecidos en la nueva legislación.

"La entrada en vigencia de la Ley núm. 47-25 representa un cambio trascendental en la manera en que el Estado contrata los programas de formación docente. Hoy todos estos procesos se realizan mediante licitación pública y otros procedimientos establecidos por la ley, permitiendo que las Instituciones de Educación Superior participen en igualdad de condiciones y garantizando una administración más transparente de los recursos públicos", expresó.

Joa León explicó que el Inafocam no define de manera unilateral los programas de formación que desarrolla, sino que estos responden a los requerimientos formulados por el Ministerio de Educación, a partir de las necesidades detectadas en las distintas regionales educativas del país.

Indicó que esta planificación procura orientar la inversión pública hacia las áreas en las que el sistema educativo requiere fortalecer las competencias de sus docentes para responder a los desafíos actuales de la educación dominicana.

La directora ejecutiva, invitó a las universidades y demás instituciones de educación superior que cumplan con los requisitos establecidos a participar en los procesos y presentar sus propuestas académicas para contribuir al fortalecimiento de la formación del magisterio nacional.