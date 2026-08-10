Infraestructura Escolar prepara nuevas aulas en San Cristóbal para el inicio del año escolar

Escuela donde se realizan trabajos de construcción y adecuación de aulas en la provincia San Cristóbal de cara al inicio del año escolar 2026-2027. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL MINERD )

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que tiene listas decenas de nuevas aulas en distintas comunidades de la provincia de San Cristóbal, que serán integradas en los próximos días de cara al inicio del año escolar 2026-2027, previsto para el 24 de agosto.

La mayoría de los nuevos espacios corresponden a aulas para el nivel inicial construidas en centros educativos de los municipios de San Cristóbal, Cambita, Villa Altagracia y Haina, como parte del plan "Aulas 24/7-365", impulsado por el Gobierno para continuar garantizando espacios escolares dignos y seguros.

Durante una jornada de supervisión realizada este fin de semana, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, acompañado de un equipo técnico, visitó 10 planteles educativos y varios proyectos de Estancias Infantiles en San Cristóbal.

La jornada forma parte del seguimiento a los trabajos de construcción y rehabilitación de centros educativos, con el objetivo de alcanzar la meta de entregar 1,500 nuevas aulas para el inicio del año escolar 2026-2027.

Herrera destacó el trabajo de los supervisores y responsables de Infraestructura Escolar en la zona, así como el compromiso de los contratistas encargados de las obras para agilizar su terminación con la calidad requerida.

Obras en San Cristóbal

El recorrido comenzó en la Escuela Básica Elvira Ramírez, ubicada en el sector Los Molinas, donde fueron construidas nuevas aulas para el nivel inicial y se realizan trabajos de mantenimiento correctivo.

También fue supervisado el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) de la comunidad Canastica, que se encuentra en la etapa final de los trabajos y será entregado en los próximos días.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-08-10-at-113551-am-0d0e6f45.jpeg El Caipi de la comunidad Canastica se encuentra en la etapa final de los trabajos y será entregado en los próximos días. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ( DEL (MINERD))

Nuevas aulas en Cambita

En el municipio Cambita, específicamente en la localidad El Pueblecito, el equipo visitó la Escuela Básica José Altagracia Tejeda (Salomé Ureña), donde se realizan los trabajos finales de siete nuevas aulas para el nivel inicial y un comedor.

También fueron supervisadas las nuevas aulas para el nivel inicial de la Escuela Básica María Trinidad Sánchez, en Pueblo Nuevo.

Obras en Haina

En Haina, la supervisión incluyó un techado deportivo escolar en el Liceo Antonio Garabito, que se encuentra listo, además de varios proyectos educativos.

Entre las obras visitadas figuran una Estancia Infantil, la Escuela Básica Melba Báez, Primaria El Carril, el Centro Amparo García y el Politécnico Napoleón Alberto Casilla Díaz, entre otras.

La Dirección de Infraestructura Escolar señaló que estas intervenciones forman parte de los trabajos que se ejecutan para ampliar y mejorar los espacios destinados a la enseñanza y el aprendizaje de cara al próximo año escolar.