Solo los estudiantes identificados por el Minerd podrán optar por "Excelencia sin Barreras"

El programa "Excelencia sin Barreras" está dirigido a estudiantes identificados por el Minerd ( FOTO CEDIDA POR EL MESCYT )

Los beneficiarios de Excelencia sin Barreras serán escogidos entre estudiantes previamente identificados por el Ministerio de Educación (Minerd) como de Máxima Excelencia o de las Rutas de Mérito, aclaró el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al precisar que la convocatoria no estará abierta a todos los bachilleres del país.

El programa cubrirá el 100 % de la matrícula universitaria, pero solo podrán postularse los jóvenes que hayan concluido el bachillerato durante el año escolar 2025-2026 y que figuren previamente en una de esas dos categorías de reconocimiento académico.

A diferencia del Programa de Becas Nacionales, donde los interesados participan en una convocatoria abierta y deben presentar la documentación requerida, en Excelencia sin Barreras el universo de posibles beneficiarios ya estará determinado por los registros oficiales del Minerd.

El proceso de selección, por tanto, comienza antes de que el estudiante ingrese a la plataforma del Mescyt.

Los jóvenes identificados como elegibles podrán completar su postulación, seleccionar una carrera y escoger una institución de educación superior entre las opciones incluidas en la oferta académica disponible.

No tendrán que cargar documentos

El Mescyt explicó que los postulantes no tendrán que cargar documentos para demostrar su condición académica, debido a que la información será verificada automáticamente mediante los registros suministrados por el Minerd.

Si un estudiante entiende que cumple los criterios, pero al ingresar al sistema no aparece como elegible, deberá comprobar que sus datos personales coincidan con los registrados ante el Minerd y seguir las orientaciones establecidas por las instituciones.

Para participar, el estudiante deberá haber terminado el bachillerato durante el período 2025-2026, pertenecer a Máxima Excelencia o Rutas de Mérito, completar la postulación dentro del plazo y elegir una carrera y una institución incluidas en la convocatoria.

La fecha límite para postularse es el 13 de agosto.

Cobertura total de la matrícula

Excelencia sin Barreras cubrirá el 100 % del costo de la matrícula de los estudiantes seleccionados para cursar una carrera en una institución de educación superior nacional incluida en la oferta habilitada por el Mescyt.

La institución indicó que el programa busca evitar que las limitaciones económicas impidan a bachilleres con desempeño académico sobresaliente continuar su formación universitaria.

La principal diferencia frente a las becas nacionales ordinarias es, por tanto, que no bastará con que un bachiller decida solicitar el beneficio. Para participar deberá haber sido previamente identificado por el Minerd dentro de las categorías establecidas.