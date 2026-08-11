De cursos de oficinas a programación: así está cambiando lo que estudian los dominicanos en Infotep

Estudiantes del Infotep se inclinan cada vez más por la formación tecnológica ( CEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP). )

Mientras los cursos de oficina, contabilidad y servicio al cliente continúan siendo los más demandados en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), la formación tecnológica está tomando otro rumbo. En 2026, más estudiantes se están inclinando por formaciones especializados, como programación de bases de datos, desarrollo de páginas web y redes y comunicación de datos.

La información suministrada por la institución muestran que, en el primer semestre de 2026, las capacitaciones técnicas relacionadas con programación, redes y desarrollo de aplicaciones desplazaron a los cursos introductorios que habían encabezado la oferta vinculada a la transformación digital entre 2023 y 2025.

Entre las acciones formativas más solicitadas en lo que va de 2026 figuran Técnico en Programación de Bases de Datos, con 274 participantes; Técnico en Programación de Página Web, con 231; Emprendimiento Digital, con 217, y Técnico en Redes y Comunicación de Datos, con 195 participantes.

El comportamiento representa un cambio respecto a los años anteriores, cuando las capacitaciones de introducción al mundo digital tenían mayor protagonismo.

Cambio en la oferta formativa

Entre 2023 y 2025, Auxiliar en Ciberseguridad se consolidó como la acción formativa insignia de la oferta 4.0 del Infotep, al acumular 3,813 participantes durante esos tres años.

Le siguieron Creación de Contenido para YouTube, con 1,613 participantes, y la Certificación Internacional LINC + Infotep en aprendizaje combinado, con 1,183 participantes, un programa orientado a la formación docente en el contexto de la transformación digital.

El comportamiento de 2026 apunta, sin embargo, a una mayor especialización. La formación ya no se limita a introducir a los participantes en el uso de herramientas digitales, sino que incorpora competencias técnicas relacionadas con programación, bases de datos, desarrollo web y redes.

Cursos tradicionales siguen dominando

Pese al avance de las áreas tecnológicas, los datos del Infotep muestran que las capacitaciones tradicionales continúan siendo las de mayor volumen.

En 2025, último año con registros completos, la acción formativa más solicitada a nivel nacional fue Operaciones Básicas de Programas de Oficina, con 52,729 participantes.

A esta le siguieron Servicios Auxiliares de Contabilidad, con 20,409 participantes, y Servicio al Cliente, con 20,332. También registraron una alta participación Inteligencia Emocional, con 19,886 personas, y Primeros Auxilios, con 17,380.

El comportamiento no es exclusivo de 2025. De acuerdo con los registros del Infotep, desde 2023 las capacitaciones administrativas, secretariales y relacionadas con atención al público se mantienen como una de las principales puertas de entrada de los dominicanos a la formación técnico-profesional.

Demanda laboral en el país

El mercado laboral dominicano demanda cada vez más competencias técnicas vinculadas a sectores como el turismo, la manufactura, el comercio, la agroindustria y los servicios, además de habilidades socioemocionales como la comunicación, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación.