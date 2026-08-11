×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Emprendimiento
Emprendimiento

El Mescyt premia a tres emprendimientos

Destina RD$1.6 millones a proyectos ganadores de un concurso nacional

    Expandir imagen
    El Mescyt premia a tres emprendimientos
    Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) reconoció ayer a los tres proyectos ganadores de la Competencia Nacional de Emprendimiento 2026, iniciativa que busca impulsar la innovación y el desarrollo de soluciones con impacto social y económico en beneficio de la sociedad dominicana.

    El primer lugar correspondió a un proyecto de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), que recibió 500,000 pesos. El segundo puesto fue para Agro Smart, iniciativa vinculada al sector agrícola, premiada con 450,000 pesos.

    • El tercer lugar recayó en Aula Digital, de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), cuyos representantes recibieron 400,000 pesos.

    Reconocimiento al centro de Uteco

    Durante la ceremonia también fue reconocido el Centro de Emprendimiento e Innovación (CEI) de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), por su gestión durante 2025. La institución recibió 250,000 pesos para fortalecer sus programas.

    El ministro Rafael Santos Badía destacó que el emprendimiento y la investigación pueden generar conocimiento, empleos y soluciones a necesidades nacionales en áreas como salud, medioambiente y agropecuaria.

    La directora de Emprendimiento del Mescyt, Giovanna Peña, resaltó que la competencia procura que los estudiantes conviertan sus ideas en proyectos sostenibles y con potencial de transformación.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.