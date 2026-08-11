El Mescyt premia a tres emprendimientos

Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) reconoció ayer a los tres proyectos ganadores de la Competencia Nacional de Emprendimiento 2026, iniciativa que busca impulsar la innovación y el desarrollo de soluciones con impacto social y económico en beneficio de la sociedad dominicana.

El primer lugar correspondió a un proyecto de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), que recibió 500,000 pesos. El segundo puesto fue para Agro Smart, iniciativa vinculada al sector agrícola, premiada con 450,000 pesos.

El tercer lugar recayó en Aula Digital, de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), cuyos representantes recibieron 400,000 pesos.

Reconocimiento al centro de Uteco

Durante la ceremonia también fue reconocido el Centro de Emprendimiento e Innovación (CEI) de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), por su gestión durante 2025. La institución recibió 250,000 pesos para fortalecer sus programas.

El ministro Rafael Santos Badía destacó que el emprendimiento y la investigación pueden generar conocimiento, empleos y soluciones a necesidades nacionales en áreas como salud, medioambiente y agropecuaria.

La directora de Emprendimiento del Mescyt, Giovanna Peña, resaltó que la competencia procura que los estudiantes conviertan sus ideas en proyectos sostenibles y con potencial de transformación.

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