Castro Marte pide habilitar iglesias, hoteles y locales privados como aulas ante falta de espacios

El obispo Jesús Castro Marte insta a la colaboración de iglesias y empresas para habilitar aulas temporales ante la falta de espacios. ( DIARIO LIBRE )

El obispo Jesús Castro Marte hizo un llamado al Gobierno, las iglesias, las empresas, las organizaciones sociales y los propietarios de inmuebles para habilitar temporalmente locales, hoteles, naves y otras instalaciones como aulas, ante el riesgo de que estudiantes no encuentren espacio en los centros educativos durante el próximo año escolar.

El religioso planteó incluso la posibilidad de que el Estado establezca contratos temporales de alquiler con propietarios de instalaciones que puedan ser acondicionadas para impartir docencia mientras se construyen o terminan nuevas escuelas.

"Existen naves, instalaciones, hoteles que no están siendo utilizados y otros espacios que podrían ser acondicionados para fines educativos", expresó Castro Marte en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La propuesta surge a menos de dos semanas del comienzo del año escolar público, previsto para el próximo 24 de agosto, cuando más de 2 millones de estudiantes están llamados a regresar a las aulas.

Castro Marte consideró positivo que niños y adolescentes dominicanos quieran continuar estudiando, pero advirtió sobre la disponibilidad de espacios.

"Las aulas disponibles no son suficientes para atender esta creciente demanda", sostuvo.

Por esa razón, pidió involucrar al Ministerio de Educación, las instituciones comunitarias, las organizaciones sociales, las iglesias y las empresas que dispongan de instalaciones que puedan utilizarse de manera provisional.

"Este es un momento para la unidad nacional. La educación es una responsabilidad que debe preocuparnos a todos", manifestó.

ADP advierte déficit de miles de aulas

El planteamiento coincide con las advertencias realizadas durante los últimos días por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sobre las condiciones en que comenzará el nuevo período académico.

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, estima que el sistema educativo enfrenta un déficit de entre 7,000 y 8,000 aulas.

En declaraciones ofrecidas a Listín Diario, la ADP afirmó además que alrededor de 153,000 niños de tres años podrían quedar fuera de las aulas por falta de espacios para ampliar la cobertura del nivel inicial. También calculó que, tomando en cuenta otros niveles educativos, más de 321,000 estudiantes enfrentarían dificultades para conseguir cupo.

Esas cifras corresponden a estimaciones del gremio y no del Ministerio de Educación.

El sindicato también ha cuestionado el ritmo de avance de las obras escolares pendientes y sostiene que, de unas 10,700 aulas que estaban en construcción en 2020, seis años después se habría completado el 48.5 %.

Educación asegura que garantizará los cupos

El Ministerio de Educación ofrece una perspectiva distinta sobre la situación.

La institución aseguró el pasado 26 de julio que la demanda de cupos estará cubierta para el inicio de la docencia y anunció que proyectaba entregar unas 1,500 aulas nuevas para agosto y alcanzar entre 2,300 y 2,500 antes de finalizar el año.

El propio Ministerio reconoce que existen zonas donde la disponibilidad de espacios sigue siendo insuficiente y ha informado que, mientras concluyen nuevas edificaciones, mantendrá un programa de habilitación de espacios y contratación de locales en los lugares de mayor demanda.

Ese mecanismo coincide parcialmente con la alternativa planteada por Castro Marte, quien propone ampliar la búsqueda hacia instalaciones pertenecientes al sector privado, las iglesias y las organizaciones comunitarias.

El obispo insistió en que la prioridad debe ser impedir que la insuficiencia de infraestructura se convierta en una barrera para ingresar al sistema educativo.

"Tenemos que unir voluntades, recursos y esfuerzos para garantizar que nuestros niños y adolescentes tengan la oportunidad de estudiar, formarse y construir un futuro digno", expresó.

Concluyó su llamado con una petición: "Que ningún estudiante se quede sin un lugar para recibir el pan de la educación"