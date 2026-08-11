Centro educativo de Barahona exige mochilas transparentes para prevenir la violencia en las aulas

Deicy Alejandrina Mesa Espinosa, directora del Instituto Tecnológico Federico Henríquez y Carvajal muestra uno de los dispositivos que han incautado en la escuela, se trata de un táser que se utiliza para incapacitar a las personas a partir de un shock eléctrico. ( OMAR MEDINA )

El Instituto Tecnológico Federico Henríquez y Carvajal implementará, a partir del próximo año escolar, el uso obligatorio de mochilas transparentes como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad y prevenir actos de violencia dentro del plantel que hasta el momento cuenta con una matrícula de 725 estudiantes.

La directora del centro, Deicy Alejandrina Mesa Espinosa, explicó que la decisión fue tomada de manera conjunta con el comité de gestión, el comité de disciplina y la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (Apmae), luego de varios incidentes registrados en el plantel.

Según la directora, durante requisas realizadas de manera aleatoria se han ocupado a estudiantes armas blancas, pistolas eléctricas, de esas hemos incautado cuatro, vapeadores, hookahs, bebidas alcohólicas ocultas en botellas plásticas, gas pimienta y otros objetos considerados peligrosos para la comunidad educativa.

Mesa Espinosa sostuvo que el propósito de las mochilas transparentes es facilitar la supervisión de los artículos que los estudiantes llevan al centro y reducir el riesgo de que ingresen objetos que puedan ser utilizados para agredir a compañeros, docentes o personal administrativo.

"Hemos encontrado armas blancas, vape, pistolas para paralizar, punzones"" Deicy Alejandrina Mesa Espinosa Directora del Instituto Tecnológico Federico Henríquez y Carvajal “

Indicó que las requisas también se realizan de manera aleatoria en las aulas y que, cuando se identifica a un estudiante con un comportamiento considerado sospechoso, se procede a revisar sus pertenencias.

La directora aseguró que alrededor del 90 % de los padres ha mostrado satisfacción con la medida y rechazó que el centro tenga algún acuerdo comercial con empresas dedicadas a la venta de mochilas transparentes.

Precisó que cada familia tiene libertad para adquirirlas en el establecimiento que considere más conveniente y señaló que sus precios pueden partir de 400 a 500 pesos, dependiendo de la marca y la calidad.

Mesa Espinosa agregó que la medida fue comunicada a los padres durante el proceso de inscripción y reinscripción para el año escolar 2026-2027.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/chatgpt-image-11-ago-2026-025404-pm-f72daf30.png Las mochilas transparentes deberán permitir a los docentes ver qué llevan los estudiantes en sus mochilas. (ILUSTRACIÓN REALIZADA CON IA)

Estudiantes tendrán un plazo

La directora aclaró que los estudiantes que lleguen con mochilas de otro color no serán enviados a sus casas, sino que se les dará un plazo para que sus padres puedan adquirir una transparente.

Recordó que la educación es un derecho fundamental y que el centro debe garantizar el acceso de los estudiantes a las aulas.

También explicó que, al momento de la inscripción, los padres firman un documento en el que se establecen las normas de convivencia del centro, incluidas las faltas leves, graves y muy graves.

Entre las disposiciones figura la prohibición del uso de celulares. De acuerdo con la directora, cuando un teléfono es retenido, permanece en el centro durante 90 días, conforme a las normas internas aceptadas por los padres.

Sostuvo que algunos estudiantes utilizan los celulares para grabar a profesores o situaciones inapropiadas entre compañeros, lo que, a su juicio, contribuye a generar conflictos dentro de los centros educativos.

ADP pide detectores de metales

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Barahona, Miguel Féliz, manifestó que está de acuerdo con fortalecer la seguridad en los centros educativos, pero cuestionó que el costo de las mochilas sea trasladado a las familias.

Féliz planteó que el plantel debe contar con vigilancia rigurosa en la entrada y disponer de detectores de metales para revisar a los estudiantes y sus pertenencias.

Advirtió que muchas familias no están en condiciones de asumir nuevos gastos, especialmente aquellas que tienen varios hijos estudiando.

"Si una familia tiene cuatro estudiantes y cada mochila cuesta alrededor de 1,600 pesos, hay que calcular cuánto representa eso para un hogar de escasos recursos", argumentó.

El dirigente magisterial sostuvo, además, que ninguna ley ni el Estatuto Docente establece un tipo específico de mochila que los estudiantes deban utilizar para asistir a clases.

No obstante, reiteró que las medidas de seguridad son necesarias para proteger a estudiantes, profesores y personal administrativo, pero advirtió que la falta de una mochila transparente no debe convertirse en un impedimento para inscribir o recibir a un estudiante.

Padres respaldan la medida

El presidente de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE), Modesto Peña, respaldó la decisión y afirmó que procura mejorar la prevención y proteger a todos los actores que interactúan en el centro educativo.

Peña señaló que, durante algunas requisas, se han detectado vapeadores y objetos cortopunzantes entre las pertenencias de estudiantes, por lo que consideró que las mochilas transparentes permitirán ejercer un mayor control.

A su juicio, la medida responde a cambios en el comportamiento de algunos estudiantes y a factores sociales que han comenzado a impactar la convivencia escolar.

Mientras tanto, Olivo María Sosa Novas, padre de un estudiante de 13 años inscrito para el próximo año escolar, también manifestó su respaldo a la disposición.

Consideró que, ante los niveles de delincuencia existentes, los centros educativos deben adoptar medidas de prevención que permitan detectar con mayor facilidad armas de fuego, armas blancas u otros objetos peligrosos.

Sosa Novas dijo que todavía no ha adquirido la mochila transparente para su hijo, pero aseguró que realiza las gestiones para conseguirla antes del comienzo del año escolar.

La directora del centro educativo aseguró que el año lectivo 2026-2027 está previsto para comenzar el 24 de agosto.