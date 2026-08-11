Unapec lanza licenciatura en Periodismo Contemporáneo para profesionales en ejercicio

Aníbal de Castro, Alicia Álvarez, Erik Pérez Vega, Luis Pérez, Carlos Sangiovanni, Elsa María Moquete y Juan Viloria Santos, en el lanzamiento de la nueva carrera de periodismo de Unapec. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

La Universidad APEC (Unapec), junto al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), realizó este martes el lanzamiento de la Licenciatura en Periodismo Contemporáneo, una oferta académica que beneficiará a más de 500 periodistas en ejercicio.

La carrera tendrá una duración de dos años y formará parte de la oferta académica de la Facultad de Artes y Comunicación de Unapec.

Está dirigida a periodistas en ejercicio que poseen un título universitario de grado, con el propósito de elevar su formación profesional, científica y tecnológica frente a los desafíos de la comunicación digital y la inteligencia artificial.

Erik Pérez Vega, rector de Unapec, afirmó que esta licenciatura responde a una necesidad del sector periodístico nacional.

"No se trata de la implementación de un programa académico más, sino de la activación de una licenciatura que habrá de llenar un vacío en el ámbito de las instituciones de educación superior de la República Dominicana", expresó Pérez Vega.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/b37cbc58-7987-4c34-9363-46c22d538a2e-73b942f2.jpg El rector de Unapec, Erik Pérez Vega. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

El rector destacó que la universidad cuenta con un cuerpo docente de alto nivel, con formación académica, actualización tecnológica y apego ético a los procesos de investigación científica, que tendrá a su cargo, junto a catedráticos invitados, el desarrollo del programa.

Asimismo, agradeció al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) por la aprobación de la Licenciatura en Periodismo Contemporáneo, otorgada en 2025, y resaltó la articulación entre Unapec, el CDP y el SNTP para contribuir a la transformación y profesionalización del periodismo nacional.

Pérez Vega sostuvo que los cambios tecnológicos que experimenta la comunicación hacen pertinente la nueva oferta académica.

"El siglo XXI es el de la comunicación digital, de la IA, de la imagen y la animación en 3D, de las redes sociales y de los formatos digitales del periodismo contemporáneo", manifestó.

Una oportunidad para periodistas en ejercicio

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/0735559a-c8b3-46ed-b576-76741cd41a02-ebb77356.jpg El profesor e investigador Carlos Sangiovanni; el director-fundador de Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro; el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez Novas; la decana de la Facultad de Artes y Comunicación de UNAPEC, doctora Alicia Álvarez; y el rector de UNAPEC, magíster Erik Pérez Vega. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

El presidente del CDP, Luis Pérez, manifestó que esta primera cohorte ofrecerá una oportunidad a periodistas y comunicadores en ejercicio que, por distintas razones, no han logrado obtener una titulación.

"Para recorrer 1,000 km es necesario dar un primer paso, y hoy damos este primer paso al despegue del Colegio Dominicano de Periodistas desde el punto de vista de la adición de cada uno de esos compañeros y compañeras quienes por alguna razón no han logrado certificarse, que por alguna razón no han logrado validarse por medio del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana", indicó.

Reconocimiento de la experiencia profesional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/83cc45f8-f84e-42a9-8437-c093cc934df9-ef978860.jpg La decana Alicia Álvarez. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

La decana de la Facultad de Artes y Comunicación de Unapec, Alicia Álvarez, explicó que la licenciatura responde a una necesidad concreta del sistema periodístico dominicano y ofrece una alternativa de profesionalización a comunicadores con amplia trayectoria que todavía no cuentan con titulación universitaria en el área.

Álvarez destacó que el programa incorpora la modalidad de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP), mediante la cual se pueden valorar los conocimientos, competencias y experiencias adquiridos por los profesionales durante su trayectoria laboral.

La académica señaló que la propuesta busca formalizar y fortalecer esas competencias, elevar la calidad del ejercicio periodístico y de los contenidos informativos, así como promover una mayor vinculación entre la universidad, los gremios profesionales y el Estado.

"La propuesta trasciende la obtención de una titulación", enfatizó Álvarez, al destacar su impacto académico, profesional y social frente a un ecosistema comunicacional marcado por la inteligencia artificial, las plataformas digitales, la interactividad y los nuevos formatos de producción y distribución de contenidos.

Aníbal de Castro: el periodismo ante los desafíos tecnológicos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/effab66e-bb8f-4535-afb2-2ef2cbcc6264-70a0176d.jpg El director-fundador de Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Como parte central del lanzamiento, el director-fundador de Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro, impartió la conferencia magistral "El periodista de hoy: el oficio frente a la abundancia, los algoritmos y la inteligencia artificial".

Durante su exposición, De Castro reflexionó sobre las transformaciones que enfrenta la profesión ante la sobreabundancia de información, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

Sostuvo que, aunque las herramientas digitales han democratizado la capacidad de publicar, hacer periodismo continúa requiriendo método, criterio, verificación e independencia. También resaltó la importancia de saber mirar, escuchar, preguntar, dudar y comprender los hechos, así como de mantener una actitud crítica frente a la información generada por herramientas tecnológicas.

El periodista destacó que la inteligencia artificial puede facilitar tareas como la organización y procesamiento de información, pero no sustituye el criterio ni la responsabilidad del profesional.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo de que las métricas y los algoritmos determinen qué contenidos deben priorizar los medios.

Para De Castro, el valor del periodista estará cada vez más en su capacidad para pensar por cuenta propia, decidir qué merece ser investigado, verificar las respuestas y ofrecer información verdadera, relevante y contextualizada.

Una apuesta por la profesionalización del periodismo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/e40b221d-9dbc-4bc9-be0e-cdd6860a44f8-f672aacd.jpg Luis Pérez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Con esta nueva oferta curricular, Unapec reafirma su compromiso con una educación vinculada a las necesidades de los sectores profesionales y productivos del país, con énfasis en la innovación, la investigación, la ética y las competencias digitales.

La Licenciatura en Periodismo Contemporáneo integra la experiencia profesional de los periodistas con la formación universitaria y las competencias que demanda el actual ecosistema de la comunicación.

El acto contó con la presencia de representantes del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt); autoridades académicas, representantes gremiales, periodistas y profesionales de la comunicación.