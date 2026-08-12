Inabie reduce el sodio en el menú escolar y amplía los servicios de salud para estudiantes

Estudiantes se alimentan durante la hora del almuerzo con el menú escolar proporcionado por el Inabie. ( CEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE). )

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) cerró el año escolar 2025-2026 con cambios en la composición nutricional del menú escolar y una ampliación de los servicios de salud dirigidos a los estudiantes del sistema educativo público.

Uno de los principales cambios se produjo en el contenido de sodio de las recetas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuyo aporte pasó de representar el 88 % del límite diario recomendado a un 48 %, según informó la institución.

La reducción forma parte de las medidas adoptadas por el Inabie para ofrecer alimentos más saludables a los estudiantes y prevenir problemas asociados al consumo excesivo de sal.

El control también se extendió al azúcar. Los productos que componen el desayuno escolar mantienen un aporte de azúcares libres inferior al 5 % del requerimiento energético diario de un niño, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El menú escolar está compuesto por 25 combinaciones distribuidas en ciclos de cinco semanas, con los diferentes grupos de alimentos y los requerimientos nutricionales correspondientes a las edades de los estudiantes.

Salud visual, bucal y auditiva

El Inabie dijo que también amplió durante el período sus servicios de salud escolar. En 2025 reportó atenciones a más de 265,000 estudiantes, mediante programas de salud bucal, visual, auditiva, nutricional y psicológica.

En salud visual, fueron beneficiados más de 116,340 estudiantes, de los cuales 4,613 recibieron lentes oftalmológicos gratuitos y 33 fueron sometidos a cirugías oculares especializadas. Además, se realizaron tamizajes visuales a 114,340 estudiantes.

En el área de salud bucal, más de 37,000 estudiantes recibieron atención durante 2025 a través de jornadas provinciales y los módulos odontológicos instalados a nivel nacional.

Mientras, el programa de salud auditiva atendió a 4,772 escolares y colocó 399 auxiliares auditivos a estudiantes con discapacidad auditiva.

A estas acciones se sumó la Jornada Nacional de Desparasitación, realizada junto al Ministerio de Salud Pública, que alcanzó a más de 1.8 millones de estudiantes durante 2025.

Otro de los servicios incorporados por el Inabie fue el de salud psicológica, dirigido a estudiantes del sistema público que presentan necesidades de orientación identificadas a través de los demás programas médicos de la institución.

Según el balance suministrado, durante el año escolar 2025-2026 este nuevo servicio atendió a 344 estudiantes.

Más de 1,000 millones de raciones

En cuanto al programa de alimentación, el Inabie informó que, por segundo año consecutivo,superó los 1,000 millones de raciones alimenticias servidas.

La institución indicó que estas acciones impactaron directamente a más de 2.1 millones de beneficiarios, entre estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo de más de 7,000 centros educativos públicos.