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aulas nuevas sistema educativo
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Minerd incorpora más de 1,200 aulas nuevas para el año escolar 2026-2027

Prevé alcanzar las 1,500 aulas nuevas en los próximos días y mantiene trabajos de mantenimiento en 1,342 planteles educativos de todo el país

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    Minerd incorpora más de 1,200 aulas nuevas para el año escolar 2026-2027
    El Gobierno sobrepasa las 1,200 aulas nuevas incorporadas para el inicio del nuevo año escolar 2026-2027. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINERD)

    El Gobierno ha incorporado más de 1,200 aulas nuevas al sistema educativo nacional de cara al inicio del año escolar 2026-2027, mientras avanza en un programa de ampliación, rehabilitación y mantenimiento de planteles públicos en todo el país.

    Las clases comienzan este 24 de agosto.

    El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), informó este miércoles que varios centros educativos se encuentran en la etapa final de construcción y serán entregados en los próximos días.

    De acuerdo con la planificación de la DIE, 94 planteles mantienen trabajos activos durante agosto, en los que están proyectadas 762 aulas nuevas que se sumarían a la capacidad del sistema educativo.

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    Mantenimiento en 1,342 planteles

    A la ampliación de la infraestructura se suma un programa nacional de mantenimiento que interviene 1,342 centros educativos, con trabajos que benefician unas 9,831 aulas.

    Trabajos

    Las labores incluyen rehabilitación, reparación y terminación de centros escolares, así como intervenciones ejecutadas mediante brigadas de administración directa, procesos de licitación, sorteos, brigadas de emergencia y otros mecanismos de contratación.

    A través de una nota de prensa, el Minerd señala que estas acciones buscan mejorar las condiciones físicas de los centros educativos y garantizar espacios adecuados y seguros para estudiantes y docentes durante el nuevo año escolar.

    Como parte de los proyectos de infraestructura escolar, la DIE también reportó la construcción de 32 techados deportivos escolares. Una parte de estas instalaciones ya fue entregada e inaugurada, mientras que las restantes están pendientes de los actos oficiales de inauguración tras concluir los trabajos.

    La Dirección de Infraestructura Escolar mantiene el seguimiento de las obras en ejecución y de los proyectos próximos a ser entregados, con el propósito de que las nuevas instalaciones estén disponibles para las comunidades educativas de cara al inicio del año escolar.

    Se espera alcanzar la meta de 1,500 nuevas aulas para el inicio del próximo curso lectivo.

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