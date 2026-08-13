El Gobierno entrega más de 36,000 becas del ITLA para formación especializadas en tecnología

Presidente Luis Abinader, hace entrega de beca a beneficiada del ITLA. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Más de 36,000 estudiantes dominicanos recibieron este jueves becas de educación continua otorgadas por el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

El programa representa una inversión superior a los 247 millones de pesos y contempla beneficiarios de todas las provincias del país.

De acuerdo con el rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernal, se recibieron 43,800 solicitudes, de las cuales fueron seleccionados 36,225 estudiantes, tras el proceso de admisión.

Formación en áreas tecnológicas

Rosario Bernal explicó que las becas buscan ampliar el acceso a formación en áreas vinculadas con la tecnología y fortalecer las oportunidades de empleabilidad y emprendimiento.

"Presentamos una oferta académica desarrollada junto a líderes tecnológicos orientada a fortalecer la empleabilidad, impulsar el emprendimiento y promover la autonomía económica mediante el desarrollo de competencias en áreas de alta demanda como lo son inteligencia artificial, ciberseguridad, redes, desarrollo de software, ciencia de datos, diseño gráfico, marketing digital, idiomas, entre otros", señaló.

Las capacitaciones serán impartidas en la sede central del ITLA y sus 11 extensiones, bajo modalidades presencial, semipresencial y virtual.

El rector destacó que el 51.3 % de los beneficiarios son mujeres.

Inclusión educativa

Además, resaltó la inclusión de personas con discapacidad física, motora y auditiva, adolescentes en conflicto con la ley y niños que se encuentran en casas de acogida.

"Contamos con docentes capacitados para impartir las formaciones utilizando lenguajes de señas, facilitando así la participación de personas con discapacidad auditiva y ampliando las oportunidades de acceso a la educación tecnológica", afirmó.

Asimismo, recordó a los becados que cada plaza implica recursos y trabajo institucional, por lo que los exhortó a completar las capacitaciones.

"El conocimiento que adquieren tendrá valor si se traduce en proyectos, en empleos, en soluciones y por qué no más, en oportunidades para cambiar sus vidas y las de su familia", manifestó.

Rosario Bernal calificó la convocatoria como la mayor entrega de becas realizada por una institución de educación superior en la República Dominicana en una sola convocatoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-64609-pm-16fae33d.jpeg Jimmy Rosario Bernard, rector del ITLA. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-64608-pm-c05abfb1.jpeg José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-64725-pm-3af6a1d4.jpeg Jóvenes beneficiados con las becas. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-64728-pm-b3827dab.jpeg Otra parte de los beneficiados. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ >

Una beca que implica compromiso

En representación de los estudiantes beneficiados, Mayra Alejandra Reyes agradeció al ITLA por la oportunidad y destacó que la beca supone también una responsabilidad para quienes la reciben.

"Esta beca representa mucho más que el acceso a un curso, representa una puerta abierta al crecimiento de todos nosotros, al descubrimiento de nuevos conocimientos y la posibilidad de construir un mejor futuro", expresó.

Exhortó a los demás estudiantes a aprovechar la oportunidad con disciplina y responsabilidad para que los conocimientos adquiridos puedan convertirse en aportes para sus comunidades y el país.

Apuesta por una educación especializada

Durante el acto, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la apuesta del Gobierno por la formación tecnológica como parte de las estrategias para preparar al país ante las necesidades de la economía del futuro.

"La mejor forma de hacerlo es esta, es formando a las capacidades del futuro, porque ya la educación no solamente requiere que sea de calidad, también tiene que ser especializada", sostuvo.

Paliza señaló que el país busca fortalecer sectores como la tecnología, la inteligencia artificial y los centros de datos, y mencionó otros esfuerzos gubernamentales en materia de formación técnica y universitaria.

Entre estos citó la expansión del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) a más de 60 localidades y el crecimiento del ITLA, que pasó de una sede a contar con 11 extensiones.

"El Gobierno hoy hace una apuesta seria, segura, vertical y frontal para preparar a la población dominicana y a nuestras industrias para los desafíos y oportunidades del futuro", expresó.

Proyectos de conectividad

El ministro también se refirió a los proyectos de cables submarinos anunciados por Google para conectar a República Dominicana con otros puntos del continente y Europa.

Según Paliza, la instalación de estos cables contribuirá a posicionar al país como un centro de intercambio de información digital en la región.

"Ya había Google anunciado dos cables submarinos que instalaría para unir a la República Dominicana con los Estados Unidos", explicó.

Agregó que posteriormente fueron anunciados otros dos proyectos: uno que conectaría a República Dominicana con Panamá y Chile, y otro que enlazaría al país con Bermuda y Europa.

"Haciendo a la República Dominicana el principal hub de intercambio de información digital de toda la región", afirmó.

Paliza indicó, además que, a partir de estos proyectos, otras empresas han mostrado interés en establecer operaciones tecnológicas en el país.