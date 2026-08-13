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Graduación UASD: 716 nuevos profesionales asumen compromiso con el país

El rector Jorge Asjana David exhortó a los egresados a convertirse en "los nuevos restauradores del desarrollo sostenible" de República Dominicana

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    Graduación UASD: 716 nuevos profesionales asumen compromiso con el país
    El rector, doctor Jorge Asjana David se dirige a los graduandos en el acto celebrado en el Aula Magna. (FOTOGRAFÍA CEDIDA)

    A propósito del 163 aniversario de la Guerra de la Restauración, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entregó este jueves a la sociedad dominicana 716 nuevos profesionales, de los cuales 508 son mujeres y 208 hombres.

    La Facultad de Ciencias de la Educación concentró la mayor cantidad de graduados, con 326 profesionales, seguida por Ciencias Jurídicas y Políticas, con 106; Humanidades, con 101; Ciencias de la Salud, con 64; Ingeniería y Arquitectura, con 59; Ciencias Económicas y Sociales, con 28; Ciencias, con 18; Artes, con nueve, y Ciencias Agronómicas y Veterinarias, con cinco.

    La investidura fue celebrada en el Aula Magna de la academia estatal.

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    El mayor índice académico de la promoción correspondió a Estarlin Rivas Báez, de la licenciatura en Derecho, quien obtuvo un promedio de 95.5 puntos y tuvo a su cargo las palabras de agradecimiento en representación de los egresados.

    Llamado a la formación continua

    El rector de la Primada de América, Jorge Asjana David llamó a asumir el compromiso de contribuir al desarrollo y fortalecimiento del país, estableciendo un paralelismo entre la lucha por recuperar la soberanía nacional en 1863 y los desafíos que enfrenta actualmente República Dominicana. 

     "Hace 163 años fue necesario restaurar la soberanía política de la nación. Hoy, este diploma les convoca a convertirse en los nuevos restauradores del desarrollo sostenible de la República Dominicana", expresó el rector.

    El funcionario universitario exhortó a los graduandos a preservar las instituciones, profundizar la democracia y promover la innovación tecnológica como parte de su responsabilidad con el país.

    Durante su discurso, Asjana David destacó que detrás de cada título existen años de estudio, sacrificios y esfuerzos de los estudiantes y sus familias. Señaló que la educación constituye una herramienta para alcanzar la libertad, la dignidad, la movilidad social y el progreso.

    Ante los cambios que generan la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el mercado laboral, el rector instó a los recién graduados a mantener la curiosidad intelectual y continuar su preparación profesional.

    En ese sentido, aseguró que la UASD mantendrá abiertas sus puertas para quienes decidan continuar con estudios de posgrado, maestrías y doctorados.

     Al concluir la ceremonia, Asjana David dejó un mensaje a los nuevos profesionales: "El privilegio de saber lleva consigo el deber de servir", al tiempo que los exhortó a ejercer sus profesiones con dignidad, honestidad, ética y vocación de servicio.

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    Momento de la graduación. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA UASD)
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