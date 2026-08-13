Graduación UASD: 716 nuevos profesionales asumen compromiso con el país

El rector, doctor Jorge Asjana David se dirige a los graduandos en el acto celebrado en el Aula Magna. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

A propósito del 163 aniversario de la Guerra de la Restauración, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entregó este jueves a la sociedad dominicana 716 nuevos profesionales, de los cuales 508 son mujeres y 208 hombres.

La Facultad de Ciencias de la Educación concentró la mayor cantidad de graduados, con 326 profesionales, seguida por Ciencias Jurídicas y Políticas, con 106; Humanidades, con 101; Ciencias de la Salud, con 64; Ingeniería y Arquitectura, con 59; Ciencias Económicas y Sociales, con 28; Ciencias, con 18; Artes, con nueve, y Ciencias Agronómicas y Veterinarias, con cinco.

La investidura fue celebrada en el Aula Magna de la academia estatal.

El mayor índice académico de la promoción correspondió a Estarlin Rivas Báez, de la licenciatura en Derecho, quien obtuvo un promedio de 95.5 puntos y tuvo a su cargo las palabras de agradecimiento en representación de los egresados.

Llamado a la formación continua

El rector de la Primada de América, Jorge Asjana David llamó a asumir el compromiso de contribuir al desarrollo y fortalecimiento del país, estableciendo un paralelismo entre la lucha por recuperar la soberanía nacional en 1863 y los desafíos que enfrenta actualmente República Dominicana.

"Hace 163 años fue necesario restaurar la soberanía política de la nación. Hoy, este diploma les convoca a convertirse en los nuevos restauradores del desarrollo sostenible de la República Dominicana", expresó el rector.

El funcionario universitario exhortó a los graduandos a preservar las instituciones, profundizar la democracia y promover la innovación tecnológica como parte de su responsabilidad con el país.

Durante su discurso, Asjana David destacó que detrás de cada título existen años de estudio, sacrificios y esfuerzos de los estudiantes y sus familias. Señaló que la educación constituye una herramienta para alcanzar la libertad, la dignidad, la movilidad social y el progreso.

Ante los cambios que generan la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el mercado laboral, el rector instó a los recién graduados a mantener la curiosidad intelectual y continuar su preparación profesional.

En ese sentido, aseguró que la UASD mantendrá abiertas sus puertas para quienes decidan continuar con estudios de posgrado, maestrías y doctorados.

Al concluir la ceremonia, Asjana David dejó un mensaje a los nuevos profesionales: " El privilegio de saber lleva consigo el deber de servir" , al tiempo que los exhortó a ejercer sus profesiones con dignidad , honestidad, ética y vocación de servicio .

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-43736-pm-1-c2e5c08f.jpeg Momento de la graduación. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA UASD)