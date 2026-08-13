Valdez Albizu recibió a embajador Tony Raful y estudiantes meritorios domínico-españoles

Héctor Valdez Albizu, Tony Raful (c) y estudiantes domínico-españoles que fueron galardonados en la XVI edición de los Premios al Mérito Escolar 2026. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL BCRD )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió al embajador dominicano ante el Reino de España, Tony Raful, y a un grupo de estudiantes de origen dominicano que fueron reconocidos en la XVI edición de los Premios al Mérito Escolar que organiza la embajada.

Los estudiantes, con edades entre 10 y 17 años, fueron seleccionados por su rendimiento académico, espíritu de superación y comportamiento cívico. Los galardones buscan reconocer a alumnos de nacionalidad u origen dominicano que sobresalen en el sistema educativo español.

Durante el encuentro, Valdez Albizu destacó el desempeño de los jóvenes y expresó su satisfacción por el hecho de que integrantes de la diáspora dominicana se destaquen académicamente en España, indica una nota de prensa.

El gobernador también valoró el trabajo de la Embajada dominicana en España, encabezada por Raful, por promover los logros de estos estudiantes y contribuir a proyectar una imagen positiva del país en el exterior.

"La labor que realiza la Embajada de la República Dominicana en España va más allá de lo diplomático", expresó Valdez Albizu, al resaltar las capacidades intelectuales de los descendientes de la diáspora dominicana.

Hablan sobre economía y política monetaria

Durante la visita al Banco Central, el gobernador conversó con los estudiantes sobre el comportamiento de la economía dominicana y las perspectivas de futuro.

También explicó las funciones de la autoridad monetaria y de la Junta Monetaria, particularmente su responsabilidad en preservar la estabilidad de precios y contribuir al buen desempeño de la economía.

Raful agradeció el recibimiento ofrecido por el Banco Central y destacó la importancia de motivar a los jóvenes de origen dominicano a continuar su preparación académica y profesional.

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El embajador resaltó además el trabajo del BCRD en favor de la estabilidad financiera y el crecimiento económico, así como la conducción de la política monetaria frente a los desafíos del entorno internacional.

En la actividad acompañaron a Valdez Albizu el gerente del BCRD, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; y el director de Comunicaciones, Jonathan Abreu Rodríguez.

Por la Embajada dominicana en España participaron la consejera Liza Álvarez; la primera secretaria Karla Tejeda Valdez, y el asesor del embajador, Alejandro González.

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