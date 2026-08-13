Violencia en las escuelas: ¿son las mochilas transparentes una solución?

La violencia en planteles escolares preocupa a toda la comunidad educativa. ( FOTOGRAFIA CEDIDA POR EL MINERD )

Los episodios de violencia registrados en centros educativos públicos del país, varios de ellos difundidos ampliamente a través de las redes sociales, han generado preocupación entre docentes y familiares de estudiantes y han puesto nuevamente sobre la mesa los desafíos que enfrenta la convivencia escolar en República Dominicana.

Mochilas transparentes: la nueva medida de seguridad en Barahona

Uno de los casos violentos más recientes se registró en el Instituto Tecnológico Federico Henríquez y Carvajal, en Barahona. En este centro se implementará, a partir de este año escolar 2026-2027, el uso obligatorio de mochilas transparentes como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad y prevenir hechos de violencia dentro del plantel.

La directora del centro explicó que, durante requisas aleatorias realizadas a los estudiantes, se han ocupado armas blancas, pistolas eléctricas, vapeadores, hookahs, bebidas alcohólicas ocultas en botellas plásticas, gas pimienta y otros objetos considerados peligrosos para la comunidad educativa.

La decisión de utilizar mochilas transparentes busca facilitar la supervisión de los artículos que los alumnos llevan al centro y contribuir a detectar de manera preventiva objetos que puedan representar un riesgo para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar.

Las mochilas transparentes, ¿aumentan la seguridad de los estudiantes?

Si bien estas medidas buscan prevenir la violencia armada en los campus escolares, la evidencia sobre su eficacia es "limitada y no concluyente".

Un estudio de 2025 del Centro de Análisis Económico y de Riesgos de Amenazas y Emergencias de la Universidad del Sur de California reveló que tanto estudiantes como personal consideran que las normas sobre mochilas son invasivas y que, a menudo, generan una sensación de vigilancia en lugar de seguridad.

Dos tercios de los estudiantes encuestados por la USC opinaron que las mochilas constituían una invasión de la privacidad.

Además de adoptar políticas claras sobre el uso de mochilas, los distritos suelen implementar otras medidas de seguridad, como aumentar la presencia policial en el campus, instalar detectores de metales o habilitar herramientas para realizar denuncias anónimas.

Medidas anunciadas

Los incidentes de violencia en los centros educativos se han convertido en una situación recurrente que ha obligado a las autoridades, docentes y familias a plantearse nuevas estrategias de prevención y vigilancia.

Uno de los episodios que generó mayor atención ocurrió el 29 de abril en una escuela de Verón, provincia La Altagracia. Un video difundido en las plataformas digitales mostró a varios menores portando armas blancas en las inmediaciones de una escuela primaria, mientras intentaban agredir a otros estudiantes.

Las imágenes reavivaron el debate sobre las condiciones de seguridad en los centros educativos y la necesidad de fortalecer las medidas para evitar que los conflictos entre menores terminen trasladándose al interior o a los alrededores de las escuelas.

Sobre esta problemática, el exministro de Educación Melanio Paredes ha señalado que "el barrio ha tomado por asalto las aulas", al considerar que la violencia, la subcultura y los conflictos que se producen en determinados sectores terminan reflejándose dentro de los centros educativos.

En esa misma línea, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, ha llamado a los padres a revisar las mochilas de sus hijos antes de enviarlos a las escuelas, con el propósito de evitar que ingresen armas u otros objetos que puedan poner en peligro la integridad de estudiantes y del personal educativo.

También en otros países

El uso de mochilas transparentes como mecanismo de seguridad no es exclusivo de República Dominicana. En Estados Unidos, distintos distritos y centros educativos han adoptado esta medida. Tal es el caso de estados como Texas, Virginia, Oklahoma, Missouri, Florida, Nuevo México, Carolina del Norte y Georgia.

La aplicación varía de acuerdo con cada jurisdicción. Mientras algunos distritos limitan la disposición a determinados grados o niveles educativos, otros la extienden a todo el plantel. El objetivo principal es facilitar la identificación de los objetos que llevan los estudiantes y dificultar el ingreso de armas, drogas y otros artículos prohibidos.

La medida también registra antecedentes en América Latina. Puerto Rico, México y Argentina cuentan con experiencias de centros educativos que han recurrido a las mochilas transparentes como parte de sus protocolos de seguridad.

En estos países, la disposición no constituye una política nacional uniforme, sino que ha sido adoptada por determinados planteles, distritos o jurisdicciones educativas.