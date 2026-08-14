Educación dice duplicará presencia de psicólogos y orientadores en escuelas públicas

Tres docentes acompañadas de varios alumnos en una escuela pública. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINERD. )

El Ministerio de Educación dispuso aumentar la cantidad de psicólogos y orientadores en las escuelas públicas, con el objetivo de fortalecer la atención a la salud mental, el bienestar de los estudiantes y la convivencia escolar.

La medida, instruida por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, establece reducir de 300 a 150 estudiantes el número de alumnos que corresponde atender a cada psicólogo u orientador.

La disposición será aplicada de cara al año escolar 2026-2027 y contempla priorizar las vacantes con personal docente perteneciente al banco de elegibles del sistema educativo.

Con el cambio, el Ministerio busca aumentar la presencia de profesionales de la psicología y la orientación en los centros educativos para ofrecer un acompañamiento más cercano a los estudiantes y responder con mayor rapidez a situaciones relacionadas con la salud emocional, la convivencia escolar y la prevención de la violencia.

Educación indicó que la medida también contribuirá a mejorar el clima escolar y a crear espacios más seguros y favorables para el aprendizaje.

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Medidas anunciadas

La adecuación del ratio estará coordinada por los viceministerios de Acreditación y Certificación Docente y de Planificación y Desarrollo.

Asimismo, la disposición representa una oportunidad de inserción laboral para profesionales de psicología y orientación que forman parte del banco de elegibles del sistema educativo.

Como parte del proceso, De Camps sostuvo encuentros con representantes del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) y del Colegio Médico Dominicano (CMD), con quienes abordó acciones para fortalecer las políticas de salud mental y el acompañamiento integral de los estudiantes.

El Ministerio señaló que la iniciativa forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la convivencia escolar y crear entornos educativos más seguros, inclusivos y adecuados para el aprendizaje.