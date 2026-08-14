La ADP escala el conflicto y convoca protestas cuatro días antes del inicio escolar

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) convocó concentraciones simultáneas en todos los distritos educativos del país para el próximo jueves 20 de agosto, a las 9:00 de la mañana, cuando faltarán cuatro días para el inicio del año escolar.

La decisión, comunicada mediante una circular firmada por el presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, eleva la presión sobre el Ministerio de Educación (Minerd) en medio de los reclamos por el pago de incentivos y retroactivos derivados de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD).

Para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, las 16 seccionales fueron convocadas al Parque Independencia. En las demás demarcaciones, las manifestaciones se realizarán frente a los distritos educativos.

El llamado no dispone un paro ni ordena suspender las actividades docentes. Sin embargo, se producirá durante la última etapa de preparación de los centros educativos, cuando más de 90,000 profesores participan en jornadas formativas organizadas por el Minerd.

Además, el gremio informó que será el miércoles 19 de agosto, apenas un día antes de las concentraciones, cuando completará "la organización y calendarización" de las demás actividades aprobadas por su Pleno Nacional de Dirigentes.

La decisión deja abierta la posibilidad de nuevas acciones en vísperas del regreso de más de 2 millones de estudiantes a las aulas, previsto para el lunes 24 de agosto.

¿Qué reclama la ADP?

El primer reclamo consiste en la aplicación y actualización de los incentivos salariales, además del pago inmediato de los retroactivos correspondientes a la evaluación.

La organización también exige mayor agilidad en los procesos de revisión y apelación de las calificaciones, así como una revisión masiva de los instrumentos del Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP) aplicados a coordinadores, psicólogos, bibliotecarios, directores y otros empleados del sistema educativo.

El ERP fue diseñado para medir la capacidad de los profesionales de la educación para aplicar conocimientos, resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con las funciones que desempeñan.

La petición de una revisión masiva cobra relevancia porque la ADP no fue un actor ajeno al proceso. El sindicato forma parte de la Comisión Nacional Rectora de la evaluación junto con el Minerd y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación.

La exigencia del gremio indica que persisten controversias técnicas sobre algunos instrumentos que no fueron resueltas dentro de las instancias conjuntas responsables de organizar y supervisar la evaluación.

La ADP también reclama un calendario para evaluar a los docentes que quedaron pendientes y afirma que 49 profesores todavía no han recibido sus calificaciones. La circular no identifica a esos maestros ni explica por qué continúan sin resultados.

Entre las demandas locales figuran, además, la reparación de escuelas, la disponibilidad de cupos, la asignación de docentes, los traslados considerados justos y otros reclamos de cada seccional.

Protesta pese al protocolo acordado

La convocatoria se produce menos de un mes después de que el Minerd y la ADP acordaran el protocolo para publicar los resultados, tramitar las revisiones y asignar los incentivos.

En ese encuentro, celebrado el 21 de julio, Educación aseguró que disponía de la apropiación presupuestaria necesaria y se comprometió a comenzar los trámites de pago después de concluir el período de reclamaciones.

El Minerd informó posteriormente que fueron publicadas las calificaciones de 111,851 docentes. El protocolo otorgó 15 días para presentar reclamaciones y hasta 45 días para responder los casos sometidos a revisión.

Los expedientes de los maestros que no objetaran sus resultados pasarían directamente a los trámites administrativos de pago, mientras que los demás tendrían que esperar la decisión sobre sus reclamaciones.

El pasado 5 de agosto, la propia ADP comunicó que el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, se había comprometido a comenzar esos trámites administrativos el 11 de agosto, una vez vencido el plazo de reclamaciones.

La nueva circular, emitida apenas dos días después de esa fecha, no explica cuál de los pasos anunciados por el Ministerio fue incumplido, cuánto ha avanzado la tramitación ni cuál es la fecha concreta de desembolso que el gremio considera aceptable. Se limita a exigir un "pago inmediato".

La falta de precisión impide determinar si la protesta responde a un incumplimiento del cronograma acordado o si busca acelerar un procedimiento administrativo que todavía se encuentra en curso.

El inicio escolar vuelve a estar bajo presión

Desde julio, la ADP había advertido que el comienzo del año escolar estaría en riesgo si los incentivos y retroactivos no eran pagados antes del regreso a las aulas.

La convocatoria del 20 de agosto representa la primera acción nacional concreta derivada de esa advertencia, aunque el sindicato todavía no ha llamado formalmente a desconocer el calendario escolar ni a impedir el inicio de la docencia.

El alcance del conflicto dependerá de las actividades adicionales que la dirección de la ADP anuncie el miércoles 19 y de la respuesta que ofrezca el Ministerio sobre los pagos, las 49 calificaciones pendientes y las impugnaciones a los instrumentos de evaluación.