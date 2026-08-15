Minerd rectifica cifra y dice que son 6,000 los estudiantes que aún esperan cupo escolar

Estudiantes en escuela pública en clase de Educación Física en patio de institución. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) rectificó este sábado la cifra de estudiantes que todavía requieren ser ubicados en un espacio escolar y precisó que son alrededor de 6,000 a nivel nacional, y no 9,000 como había informado esta mañana.

La aclaración fue realizada luego de que la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Minerd, Ancell Scheker Mendoza, ofreciera más temprano la cifra de 9,000 estudiantes pendientes de ubicación, a pocos días del inicio del año escolar, pautado para el próximo 24 de agosto.

El Ministerio indicó que mantiene un proceso diario de ubicación de los estudiantes que todavía necesitan espacio y reiteró su compromiso de que ningún alumno quede fuera de las aulas al comenzar el nuevo año lectivo.

"Nosotros tenemos el compromiso de que nadie se quede fuera", afirmó Scheker Mendoza durante una entrevista en el programa "El Sol de los Sábados", de Sol 106.5 FM.

Medidas anunciadas

Ante la falta de espacio en determinados centros educativos, el Minerd está recurriendo a distintas alternativas para atender la demanda.

Una de ellas es la relocalización de estudiantes hacia escuelas cercanas que dispongan de cupos. Scheker Mendoza explicó que, en algunos casos, las familias solicitan centros que ya están llenos, por lo que las autoridades les ofrecen otras escuelas próximas con capacidad disponible.

El Ministerio también gestiona alquileres de espacios, acuerdos con colegios privados para recibir estudiantes con apoyo de la institución y la instalación de aulas prefabricadas para atender situaciones de emergencia.

Además, los distritos educativos pueden evaluar modificaciones en las rutas del Transporte Escolar (TRAE) para facilitar el traslado de estudiantes hacia centros donde existan plazas disponibles.

Situación actual

La viceministra explicó que los estudiantes pendientes de ubicación se concentran en zonas específicas de crecimiento poblacional, entre ellas Santo Domingo, el Gran Santo Domingo e Higüey.

Indicó que la migración interna hacia lugares donde se generan nuevas oportunidades de empleo puede provocar un aumento rápido de la matrícula. Citó como ejemplo zonas donde se desarrollan proyectos hoteleros y turísticos y llegan numerosas familias en busca de trabajo.

A esto se suma la expansión de la jornada escolar extendida, que requiere una mayor cantidad de infraestructura. Según la funcionaria, alrededor del 80 % de los estudiantes está actualmente en esta modalidad.

El sistema educativo dispone de más de 60,000 aulas y este año fueron incorporadas unas 1,200 nuevas aulas, con la previsión de alcanzar las 1,500 en los próximos meses.

Servicios de orientación

Entre las novedades para el próximo año escolar también figura el fortalecimiento de los servicios de orientación y apoyo psicológico.

La viceministra informó que el Minerd redujo de 300 a 150 estudiantes la proporción correspondiente a cada orientador o psicólogo. Esto permitirá que los centros educativos de mayor matrícula cuenten con varios profesionales.

La medida busca reforzar la atención de los estudiantes en aspectos relacionados con la convivencia escolar, dificultades de aprendizaje, orientación y proyectos de vida, explicó Scheker Mendoza.

"Esto ya está a nivel nacional en todas las escuelas y es porque hemos visto la necesidad de este profesional dentro de las escuelas para apoyar todos los procesos de convivencia", acotó.

La funcionaria sostuvo que la disposición ya se aplica a nivel nacional y responde a la necesidad de fortalecer el acompañamiento de los estudiantes dentro de las escuelas.