Minerd reconoce 9,000 estudiantes están pendientes de cupo y garantiza que no se quedarán fuera

Ancell Scheker Mendoza, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Minerd, durante la entrevista. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINERD )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) reconoció este sábado que son alrededor de 9,000 los estudiantes a nivel nacional que todavía requieren ser ubicados en un espacio escolar, y no 400,000 como había señalado la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) al referirse a la falta de cupos de cara al inicio del año escolar 2026-2027.

La precisión fue ofrecida por Ancell Scheker Mendoza, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Minerd, durante una entrevista en el programa "El Sol de los Sábados", de Sol 106.5 FM, a pocos días del inicio de las clases, pautado para el próximo 24 de agosto.

Scheker Mendoza explicó que el Ministerio mantiene un proceso diario de ubicación de los estudiantes que todavía necesitan espacio y aseguró que la meta es que ninguno quede fuera de las aulas al comenzar el nuevo año lectivo.

"Nosotros tenemos el compromiso de que nadie se quede fuera", afirmó la funcionaria, al explicar las acciones que ejecutan las autoridades para responder a los casos pendientes.

Relocalización, alquileres y aulas prefabricadas

Ante la falta de espacio en determinados centros, el Minerd está recurriendo a distintas alternativas para atender la demanda.

Una de ellas es la relocalización de estudiantes hacia escuelas cercanas que dispongan de cupos. Scheker Mendoza explicó que en algunos casos las familias solicitan un centro que ya está lleno, por lo que las autoridades les ofrecen otra escuela próxima con capacidad disponible.

El Ministerio también está gestionando alquileres de espacios, acuerdos con colegios privados para recibir estudiantes con apoyo de la institución y la instalación de aulas prefabricadas para atender situaciones de emergencia.

Además, los distritos educativos pueden evaluar modificaciones en las rutas del Transporte Escolar (TRAE) para facilitar el traslado de estudiantes hacia centros donde existan plazas disponibles.

El déficit se concentra en zonas de alta demanda

La viceministra explicó que los casos de estudiantes pendientes de ubicación se concentran en zonas específicas de crecimiento poblacional, entre ellas Santo Domingo, el Gran Santo Domingo e Higüey.

Indicó que la migración interna hacia lugares donde se generan nuevas oportunidades de empleo puede provocar un aumento rápido de la matrícula. Citó como ejemplo zonas donde se desarrollan proyectos hoteleros y turísticos y llegan numerosas familias en busca de trabajo.

A esto se suma la expansión de la jornada escolar extendida, que requiere una mayor cantidad de infraestructura. Según la funcionaria, alrededor del 80 % de los estudiantes está actualmente en esta modalidad.

El sistema educativo dispone de más de 60,000 aulas y este año fueron incorporadas unas 1,200 nuevas aulas, con la previsión de alcanzar las 1,500 en los próximos meses.

Aplicativo permitirá monitorear los cupos Scheker Mendoza informó además que el Minerd creó por primera vez un aplicativo para centralizar la información sobre matrícula, cupos y listas de espera.La herramienta permitirá conocer desde el Ministerio la situación de cada centro educativo y determinar cuándo una escuela alcanza su capacidad. A partir de esos datos, los distritos pueden identificar otros centros cercanos con disponibilidad, evaluar cambios en las rutas del TRAE o gestionar espacios adicionales.La funcionaria indicó que semanas atrás eran aproximadamente 9,000 los estudiantes que todavía debían ser ubicados, y que ese proceso se desarrolla diariamente con la meta de completar la ubicación antes del 24 de agosto.

Más psicólogos y orientadores

Entre las novedades para el próximo año escolar también figura el fortalecimiento de los servicios de orientación y apoyo psicológico.

La viceministra informó que el Minerd redujo de 300 a 150 estudiantes la proporción correspondiente a cada orientador o psicólogo. Esto permitirá que los centros educativos de mayor matrícula cuenten con varios profesionales.

La medida busca reforzar la atención de los estudiantes en aspectos relacionados con la convivencia escolar, dificultades de aprendizaje, orientación y proyectos de vida, explicó Scheker Mendoza.

"Esto ya está a nivel nacional en todas las escuelas y es porque hemos visto la necesidad de este profesional dentro de las escuelas para apoyar todos los procesos de convivencia", acotó.

La funcionaria sostuvo que la disposición ya se aplica a nivel nacional y responde a la necesidad de fortalecer el acompañamiento de los estudiantes dentro de las escuelas.