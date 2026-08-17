Con un llamado a estudiar, prepararse y no dejarse limitar por el lugar donde nacieron, la estudiante Crisbely del Carmen Álamo exhortó a los niños, niñas y adolescentes dominicanos a aprovechar cada jornada escolar y las oportunidades que brinda la educación.

Álamo, estudiante de quinto grado de Secundaria, pronunció el mensaje durante la inauguración del Liceo Eliseo Viola, en la comunidad Cana de Guazumal, San Juan de la Maguana, actividad encabezada por el presidente Luis Abinader.

Ante estudiantes y autoridades, la joven destacó que el nuevo plantel representa un espacio para aprender, desarrollar capacidades y comenzar a construir los proyectos de vida que cada alumno se ha trazado.

Te puede interesar Minerd incorpora más de 1,200 aulas nuevas para el año escolar 2026-2027

"Cuídense de las malas decisiones, cuídense de quienes les digan que estudiar no vale la pena. No se conformen, sueñen, estudien, prepárense, porque el lugar de donde nacen no determina hasta dónde podemos llegar", expresó.

La estudiante también pidió a sus compañeros cuidar las instalaciones y aprovecharlas como un punto de partida para alcanzar sus metas profesionales.

"Quiero que algún día, cuando ustedes regresen a esta comunidad convertidos en médicos, ingenieros, presidentes, maestros, abogados, profesionales, hombres y mujeres de bien, puedan mirar este liceo y decir: ´Aquí comenzó mi historia´", manifestó.

Nuevas instalaciones educativas

Durante su visita a San Juan de la Maguana, el presidente Abinader inauguró además un techado en el Centro Educativo Mercedes Consuelo Matos.

Las dos obras forman parte de las acciones para mejorar las condiciones físicas de los centros educativos y beneficiar a la comunidad estudiantil de la provincia.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas durante la actividad, las infraestructuras favorecen a más de 1,000 estudiantes y representan una inversión superior a los 100 millones de pesos.

El acto se produce a una semana del inicio del año escolar 2026-2027, programado para el lunes 24 de agosto.

El Ministerio de Educación informó que trabaja en la preparación del nuevo período lectivo, al que está previsto que se incorporen más de dos millones de estudiantes en todo el país.

El objetivo es que los centros educativos cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el inicio de la jornada escolar.