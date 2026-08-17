Déficit de cupos impedirá a alumnos de Higüey iniciar clases el 24 de agosto

La falta de aulas pone en riesgo el inicio del nuevo año escolar. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El déficit de cupos impedirá que todos los estudiantes de Higüey puedan iniciar el año escolar el próximo 24 de agosto, debido a la existencia de listas de espera en diferentes sectores del municipio, principalmente en la zona sur, advirtió Miguel Ángel Rodríguez Cedeño, federado regional de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae).

Rodríguez Cedeño pidió a las familias conocer esta realidad para evitar que se desesperen cuando comiencen las clases, al señalar que las autoridades están trabajando para dar respuesta a la falta de espacios, pero que las soluciones no permitirán que todos los alumnos sean incorporados desde el primer día.

"Va a haber niños que no van a poder entrar ahí y los padres tienen que ir sabiendo esto para que no se desesperen", expresó.

El representante de los padres aclaró que no maneja una cifra exacta de los estudiantes que no podrán ingresar el 24 de agosto. Explicó que se han mencionado cantidades de 2,000 y 3,000 alumnos, pero que no puede confirmar esos números.

La directora del Distrito Educativo 12-01, Martha Rodríguez, confirmó la situación y explicó que cada año se presenta el déficit de cupos, aunque este año existe una mayor cantidad de estudiantes que necesitan ser ubicados.

Rodríguez informó que el distrito está aplicando diferentes estrategias para atender la demanda, entre ellas el alquiler de locales que anteriormente funcionaron como centros educativos y que actualmente no están operando, así como la instalación de aulas ensambladas en terrenos disponibles.

Uno de los puntos donde se concentra la demanda es Villa Cerro, especialmente entre los estudiantes que pasan de primaria a secundaria. La directora distrital explicó que en esa zona existen numerosos centros de primaria, pero menos liceos, lo que genera dificultades para ubicar a los alumnos que ingresan a primero y segundo de secundaria.

"Sobre todo de primero de secundaria y segundo de secundaria es la sobrepoblación que tenemos sin cupo", explicó.

La situación también se registra en la zona sur del municipio, incluyendo Juan Pablo Duarte y otros sectores que convergen en esa área.

Como parte de las medidas para aprovechar la capacidad disponible, los técnicos del distrito realizan al inicio del año escolar una auditoría en cada centro educativo para revisar los expedientes, la matrícula y los espacios existentes.

Rodríguez explicó que, a partir de esas evaluaciones, las autoridades conversan con los directores para determinar si es posible aumentar la cantidad de estudiantes por aula cuando las condiciones lo permitan. De esta manera, buscan incorporar algunos alumnos que permanecen en lista de espera.

La funcionaria señaló que el objetivo es dar respuesta a la mayor cantidad posible de estudiantes y lograr que la cantidad que permanezca sin cupo sea mínima.

Prevén ubicar a los estudiantes durante septiembre

Rodríguez pidió a los padres mantener la calma y aseguró que quienes no puedan iniciar el 24 de agosto serán ubicados posteriormente.

"Estamos trabajando para que ninguno de sus hijos se quede sin ese grupo de escolaridad", afirmó.

Explicó que la previsión es que los estudiantes que no puedan comenzar el 24 estén ubicados en algún centro educativo durante septiembre, a más tardar. No obstante, advirtió que en algunos casos el plantel asignado podría no ser el que los padres prefieran o el más cercano a sus viviendas, debido a la disponibilidad de cupos.

En cuanto al transporte escolar, la directora señaló que este puede facilitar el traslado de los alumnos hacia centros más distantes. Sin embargo, reconoció que algunos de los espacios donde serán instaladas nuevas aulas todavía no cuentan con rutas del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE).

Indicó que, conforme aumente la matrícula, también será necesario incrementar las unidades disponibles para responder a la demanda de transporte.

El déficit de espacios también genera una necesidad adicional de docentes. Rodríguez informó que el distrito requiere más de 200 maestros para atender los nuevos espacios que sean habilitados, aunque no precisó una cifra exacta.

Apmae pide soluciones de largo plazo

Rodríguez Cedeño consideró que las medidas temporales permitirán enfrentar parte de la situación inmediata, pero advirtió que estas soluciones se irán agotando ante el crecimiento constante de la población de Higüey.

El representante de la Apmae planteó la necesidad de priorizar la construcción y terminación de centros educativos con capacidad para atender una matrícula cada vez mayor.

Señaló que, además de las aulas móviles que se contemplan como respuesta temporal, las autoridades deben comenzar a planificar infraestructuras permanentes que permitan atender el crecimiento de la población estudiantil y evitar que el déficit de cupos se repita cada año.