Ante el déficit de aulas que enfrenta el municipio de Higüey, el obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, informó que decidió utilizar dinero que tenía reservado para su vejez para contribuir a la construcción de espacios educativos.

El religioso explicó que ya está en construcción un pequeño edificio de aulas que permitirá albergar aproximadamente a 200 estudiantes, como parte de su compromiso para contribuir a que ningún niño o adolescente quede fuera de las aulas durante el año escolar 2026-2027.

Castro Marte ofreció estas declaraciones durante la misa celebrada en Higüey con motivo del 163 aniversario de la Restauración de la República Dominicana, donde reflexionó sobre la responsabilidad de los distintos sectores de la sociedad frente a las necesidades que enfrenta el país.

El obispo reconoció el esfuerzo que realiza la directora de la Regional 12 de Educación, Aidée López, para procurar que ningún estudiante quede fuera de las aulas, pero consideró que no puede hacerlo sola.

Ante esta situación, exhortó a los empresarios y emprendedores que dispongan de locales o espacios sin utilizar a ponerlos a disposición para que puedan ser habilitados como espacios educativos.

"Si ustedes tienen un lugar vacío, ofrezcan ese lugar", manifestó Castro Marte, al insistir en que quienes tienen posibilidades de aportar deben hacerlo en beneficio de la educación.

El obispo también llamó a los empresarios a no tener miedo de invertir y continuar apostando al desarrollo de la provincia, al considerar que el progreso requiere del trabajo y la participación de todos.

Destaca valores de la Restauración

En el marco de la conmemoración del 163 aniversario de la Restauración, Castro Marte llamó a los dominicanos a trasladar al presente el espíritu de lucha, valentía y patriotismo que caracterizó a los hombres y mujeres que participaron en ese proceso histórico.

Sostuvo que la República Dominicana ha atravesado momentos difíciles, pero que el pueblo dominicano se ha caracterizado por mirar hacia adelante y enfrentar las adversidades.

Asimismo, exhortó a los dominicanos que han regresado al país a no descuidar sus bienes y a mantener presente su origen y sus raíces.

Resalta la universalidad y la misericordia

Durante la homilía, el obispo destacó como elementos centrales del mensaje cristiano la universalidad, la fe y la misericordia.

Al referirse al pasaje bíblico de la mujer cananea, resaltó que Jesús reconoció su fe sin detenerse en su raza o nacionalidad, por lo que llamó a los presentes a mirar a las personas desde el corazón y practicar una fe basada en la misericordia.

"Mi casa será llamada casa de oración", expresó Castro Marte al destacar que la Iglesia debe ser un espacio abierto para todos.

Pide atención al problema del agua

El obispo también se refirió a la necesidad de garantizar el acceso al agua potable y pidió a las autoridades competentes prestar atención a esta problemática.

Señaló que la población necesita disponer del líquido para sus actividades cotidianas y llamó a continuar trabajando para garantizar que el agua llegue a los hogares y a los distintos sectores.

Durante su intervención, Castro Marte también pidió respetar los horarios establecidos para las festividades y exhortó a quienes participan en actividades hasta altas horas de la noche a no descuidar sus pertenencias.

El religioso concluyó con un llamado a mantener vivo el espíritu de la Restauración y a asumir, desde cada sector de la sociedad, la responsabilidad de contribuir a las soluciones que necesita el país.